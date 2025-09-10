Tunisie: Le CSS s'est refait une santé durant l'arrêt de la L1 - Nouveau visage, nouvel espoir

Les Sfaxiens ont bien profité de la petite trêve pour se réoxygéner et être fin prêts pour la reprise.

Avec 4 points en quatre matches, ce n'est pas le grand enchantement dans le sillage des "Noir et Blanc". Les trois points décrochés, contre la solide équipe d'El Omrane ont éteint le feu des critiques mais ce n'est que partie remise pour l'entraîneur Mohamed Kouki. Un petit répit pour lui, pour ne pas dire un nouveau sursis.

Le match tant attendu contre le CA à Radès pour le compte de la 5e journée sera décisif. L'entraîneur des "Black and White" a eu tout le temps nécessaire pour remettre ses pendules à l'heure. Son effectif est, à un élément près, au grand complet. Il dispose de plusieurs solutions dans les trois compartiments. Il peut varier le système de jeu selon les matches et la qualité de l'adversaire et utiliser plusieurs formules pour ménager ses joueurs et ne pas avoir de problème de fraîcheur et de lassitude physique. De ce côté, il n'a pas à se lamenter.

Une bonne répétition contre l'Astre de Agareb

Le choix s'est fait une nouvelle fois sur l'Astre Sportif de Agareb, une équipe de second plan, pour mettre à l'épreuve et tourner l'effectif. La victoire par 5 buts à 1 a quelque peu rassuré Mohamed Kouki sur l'état de santé de son groupe. Trois des cinq buts ont été marqués par trois joueurs étrangers (Kévin Mondeka, Willy Onana et Emmanuel Ogbole).

Indice rassurant que ces nouvelles recrues vont, à coup sûr, donner le plus escompté. Autre satisfaction, les deux buts du jeune de 19 ans Mohamed Amine Aydi par lesquels il a confirmé qu'il a largement sa place dans le onze titulaire. Le retour de Ammar Tayfour n'est pas également passé inaperçu.

Avec Hasamadou Ouédraogo, il formera une paire de choc comme demis axiaux. Devant, Willy Onana, en l'absence de Travis Mutyaba qui était avec l'équipe de son pays pour les deux matches éliminatoires de la Coupe du monde, a trouvé en Emmanuel Ogbole un bon soutien pour l'animation offensive avec un don de buteur qui lui permet de prendre la place de Omar Ben Ali. Iyed Belwafi, qui a accepté de prolonger son contrat jusqu'en 2029, sera un argument de poids pour bien muscler la ligne avant.

Hamza Mathlouthi a, enfin, signé un contrat de deux saisons et sera bientôt opérationnel pour muscler la ligne arrière, comme arrière droit ou comme défenseur central. Mohamed Kouki n'aura plus ainsi à se plaindre de ne pas avoir les moyens de son ambition. La balle est désormais dans son camp. Le match contre le CA sera pour lui le tournant auquel on l'attend sans lui accorder la moindre circonstance atténuante en cas de nouveau résultat décevant.