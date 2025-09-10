Tunisie: Transferts - Zaddem vers Erbil SC

Le milieu de l'EST mettrait le cap sur l'Irak.

Depuis son retour d'un prêt à Modern Sport, le milieu « sang et or », Moôtez Zaddem, n'a plus été sollicité, n'entrant actuellement pas dans les plans de coach Maher Kanzari, selon certaines livraisons proches de l'EST.

Enrôlé par l'Espérance en 2022, Zaddem n'a pas vraiment percé et a même été cédé à titre de prêt à Al Masry puis à Modern Sport. Et aux dernières nouvelles, l'ex-sociétaire de l'Etoile Sportive du Sahel, 24 ans, va probablement opter pour Erbil SC d'Irak. Attendons voir.

L'Etoile sur un axial kényan

L'Etoile Sportive du Sahel lorgne un défenseur central kényan de 22 ans. Transfuge de Gor Mahia, club basé à Nairobi, Alphonce Omija serait tout proche d'opter pour le club phare du Sahel.

La JSO recrute Ouday Belhaj

Libre de droit depuis la fin de son aventure avec Al Madina de Libye, Ouday Belhaj, ex-ailier gauche des Verts du CSHL, Ohod Club d'Arabie Saoudite et Al Talaba SC d'Irak, a signé un engagement de deux ans en faveur de la Jeunesse Sportive d'El Omrane.

En recrutant un attaquant de 32 ans, la JSO mise donc sur l'expérience de sa recrue pour redoubler d'efficacité en Ligue 1.