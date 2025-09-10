Tunisie: Arwa Ben Dhia - Entre science et poésie, portrait d'une voix engagée : Un parcours littéraire passionné et humaniste

Arwa Ben Dhia compte continuer à écrire et à traduire des poèmes sur les horreurs de la guerre, notamment en rapport avec le génocide à Gaza. «Dans l'impuissance, c'est ma manière de m'indigner contre les atrocités et de défendre la cause palestinienne de loin», nous a-t-elle confié.

La jeune poétesse franco-tunisienne Arwa Ben Dhia vient de recevoir, en juin 2025, le titre honorifique d'ambassadrice de la paix attribué par l'association internationale et indépendante du Cercle universel des ambassadeurs de la paix. Cette distinction a couronné un parcours littéraire passionné et humaniste mené depuis de nombreuses années en parallèle avec une carrière scientifique tout aussi remarquable.

De la rigueur scientifique à la liberté poétique, voici le portrait d'une femme militante et inspirante. Avec quatre recueils majeurs et de nombreuses autres publications dans des revues prestigieuses, Arwa Ben Dhia s'est distinguée par la puissance évocatrice de sa poésie dans ses aspects à la fois intimes et universels. Elle écrit principalement en français mais aussi en anglais et en espagnol pour dénoncer les crimes contre la nature et l'humanité, l'aliénation de la pensée et toute forme de soumission intellectuelle.

En 2014, elle a publié aux éditions Tsémah un premier recueil, « L'amour aux temps du web ». Les poèmes, nouvelles et haïkus, genre littéraire japonais qui se distingue par une forme courte mais de structure complexe, composent le récit d'une histoire d'amour défiant la distance, l'âge et l'époque, dans l'ordre chronologique de leur écriture.

Les textes originaux en anglais et espagnol figurent également dans une traduction française de l'auteure. En 2015, «Voyage de senteurs», son deuxième recueil, est paru aux mêmes éditions. Les deux livres ont été par la suite regroupés en un même volume d'édition luxueuse intitulé «Parfum d'amour».

En 2023, son troisième recueil «Silence Orange» édité chez Mindset reçoit le Prix international poétique et artistique de la revue poéféministe Orientales. Le quatrième recueil de poésies signé Arwa Ben Dhia «Les quatre et une saisons» a été publié en octobre 2024, coédité par les éditions du Cygne en France et les éditions Arabesques en Tunisie.

Il a eu un grand succès auprès des lecteurs et des critiques et a récolté de nombreux prix. En effet, il a figuré dans le palmarès du concours de poésie de la Société des poètes français et décroché un Diplôme d'Honneur. Il a également reçu le prix littéraire Dina Sahyouni, prix International de la Société internationale d'études des femmes et d'études de genre en poésie.

«Silence Orange» et «Les quatre et une saisons» ont été même transcrits en braille par l'association Braille en Tunisie. En plus de ses propres recueils, Arwa Ben Dhia contribue à de nombreux ouvrages qui prônent la paix. Elle a préfacé plusieurs livres dont « À Nu » de Djenika Mars qui dénonce le sexisme et la violence faite à la femme en Haïti.

D'ailleurs, elle est partenaire de l'association poétique Ekri basée en Haïti. Elle a également participé à des anthologies dont «Poésie: luttes et combats » aux Editions Milot, « Îles mystérieuses» des éditions Les Embruns et «Poésie de l'exil» paru chez les éditions Constellations. Elle a aussi dirigé et contribué à l'anthologie «Ce que disent les murs».

Arwa Ben Dhia est aussi passionnée de traduction en français, en arabe et en anglais. Elle a traduit des poèmes de résistance dont des textes de la militante politique et activiste culturelle Alexandra Cretté pour la revue « Planetariat » de World Poetry Movement et a collaboré avec l'action «Palestine, poem of the day» lancée par le journal égyptien «The Silk Road Today»

Elle est actuellement en train de traduire en français le recueil «Palestiniada» de l'illustre poète palestinien Ali Al Ameri. Arwa Ben Dhia compte continuer à écrire et à traduire des poèmes sur les horreurs de la guerre, notamment en rapport avec le génocide à Gaza. «Dans l'impuissance, c'est ma manière de m'indigner contre les atrocités et de défendre la cause palestinienne de loin», nous a-t-elle confié.

Pour elle, « dans un monde déchiré par les guerres, les poètes doivent être la voix de la sagesse, qui, dans les ténèbres, guide les pas de l'humanité vers la lumière». Cet itinéraire dense a valu à Arwa Ben Dhia le titre d'Ambassadrice de la paix, terme qui s'étend selon elle à un sens plus large: « J'ai pour mission de continuer à oeuvrer pour la paix à travers ma plume, à partager ma poésie avec autrui pour les sensibiliser à ce sujet et à être un modèle de pacifisme au quotidien dans ma vie citoyenne, personnelle, professionnelle et associative», nous a-t-elle expliqué.

Cette « responsabilité morale» englobe également un engagement envers le vivant, qu'il s'agisse des animaux ou même des plantes. «J'essaie par ma plume d'éveiller les consciences sur la paix environnementale à travers des poèmes qui promeuvent le respect de la nature, la durabilité écologique et la réconciliation entre l'humanité et sa planète », souligne-t-elle. « En outre, ma poésie tend également à être spirituelle invitant ainsi à la méditation et à la paix intérieure ».

Le parcours littéraire de la jeune poétesse est doublé d'une carrière scientifique de haut niveau. Après avoir soutenu un doctorat en électronique à Télécom Paris et obtenu sa qualification en tant que maître de conférences, elle a enchaîné avec un diplôme du Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (Ceipi), mention brevets d'invention, à l'Université de Strasbourg.

Elle est actuellement mandataire agréée près de l'Office européen des brevets (OEB) depuis 2021 et qualifiée Conseil en Propriété industrielle, mention brevets d'invention, devant l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi), depuis 2022. Elle a écrit un livre scientifique "Designing a Robust Mesh of Clusters Fpga : Hardening basic blocks", paru aux éditions Lambert 2015.

Des équations scientifiques à la sensibilité poétique, Arwa Ben Dhia s'est tracé un chemin singulier. A travers cette double vocation, elle porte une vision analytique qui conjugue démonstrations et inspiration, logique et intuition, et qui lui vaudra certes de nombreux autres succès à venir.