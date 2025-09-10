Veillant à accélérer le rythme de réalisation des différents grands projets dans le secteur des ponts et chaussées, le ministre de l'Equipement et de l'Habitat, Salah Zouari, accompagné du ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires foncières, Wajdi Hedhili, a effectué, hier, une visite de terrain au chantier du projet de l'autoroute Tunis-Jelma, et ce, pour prendre connaissance de l'état d'avancement des travaux et inspecter les carrières à Jebel El-Hwereb, relevant du gouvernorat de Kairouan.

Selon un communiqué du ministère, Zouari a souligné que cette visite conjointe avec le ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières s'inscrit dans le cadre de l'orientation stratégique de l'État de fournir des carrières relevant des domaines de l'État au profit des projets publics.

Il a souligné que certaines carrières ont été attribuées directement au profit des entrepreneurs impliqués dans la réalisation du projet d'autoroute Tunis-Jelma afin de résoudre les problèmes de manque de matériaux et d'accélérer ainsi le rythme d'exécution.

Le ministre a indiqué que l'autoroute s'étend sur 185 km pour un coût de 1,7 milliard de dinars, soulignant que le pourcentage d'avancement des travaux a atteint 30% jusqu'à présent, y compris les préparatifs fonciers, les installations techniques. Zouari a affirmé que les travaux d'asphaltage de la route, qui représentent 50% du coût du projet et exigent d'énormes matériaux de carrières, seront lancés en 2026.

Zouari a souligné qu'à cet effet, tous les efforts ont convergé au niveau central pour fournir les matériaux de carrière et techniques nécessaires afin d'assurer l'achèvement de cet important projet national dans les délais fixés en 2027 et avec les spécifications techniques requises.

Le ministre a fait le point sur l'avancement de l'achèvement des travaux de la cinquième tranche entre Sbikha et Kairouan sur une longueur de 29,56 km, la sixième tranche entre Kairouan et Haffouz, s'étalant sur 29,56 km, la septième tranche entre Haffouz et Oued Zroud, sur 21,44 km, et la huitième tranche entre Oued Zroud et Jelma, sur 18,59 km.

La visite, d'après le communiqué du département, a englobé également l'inspection des fondations profondes de la grande installation hydraulique et l'inspection de la base de stockage des matériaux de carrière et des usines de béton de ciment, d'asphalte et de gravier.

Zouari a également exhorté les entrepreneurs à renforcer les installations du projet avec les ressources matérielles et humaines nécessaires pour accélérer davantage le rythme des travaux et respecter le calendrier. Il a recommandé une coordination permanente entre les différents services, au niveau central et régional, et les entrepreneurs en charge de l'exécution, et des bureaux d'études, et ce afin de résoudre les difficultés qui peuvent survenir au cours de l'avancement des travaux à temps.

La visite a connu la participation des gouverneurs de Kairouan, Dhaker Bargaoui, de Sidi Bouzid, Fayçal Bessaoudi, ainsi que des directeurs généraux des ponts et chaussées, de la coordination entre les départements régionaux, et de l'unité d'exécution de l'autoroute Tunis-Jelma, et du directeur régional de l'équipement et de l'Habitat à Kairouan et Sidi Bouzid, outre un certain nombre de cadres centraux, régionaux et locaux du département et les entrepreneurs en charge des travaux.