Tunisie: Le ministère de l'Agriculture prévient - Protéger bétail et équipements face aux intempéries

Le ministère de l'Agriculture a publié mardi un communiqué de mise en garde, appelant les agriculteurs et les éleveurs à prendre les précautions nécessaires face aux conditions météorologiques annoncées par l'Institut national de la météorologie (INM).

Selon les prévisions de l'INM, des cellules orageuses accompagnées de pluies sont attendues dès cet après-midi sur le nord et, localement, sur le centre du pays. Ces précipitations seront temporairement intenses dans les gouvernorats du nord, avec des chutes de grêle localisées.

Les pluies devraient se poursuivre mercredi 10 septembre sur le nord et le centre, et s'intensifier en après-midi et en début de soirée, notamment sur les gouvernorats du nord et la région du Sahel.

Les quantités de pluie pourraient atteindre entre 30 et 50 millimètres, toujours avec un risque de grêle. De fortes rafales de vent dépassant temporairement les 80 km/h sont également prévues lors des orages.

Dans le sud, ces vents pourraient provoquer des phénomènes de sable et de poussière. Le ministère de l'Agriculture a exhorté les agriculteurs à protéger leurs troupeaux, leurs machines et équipements agricoles en les mettant à l'abri, loin des lits d'oueds, et à vérifier la solidité des serres afin de limiter les dégâts liés aux rafales de vent.