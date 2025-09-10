Tunisie: Journée du savoir - SOS Villages rend hommage à 147 élèves et étudiants

L'Association tunisienne des villages SOS organise, vendredi 12 septembre, la traditionnelle Journée du savoir, en présence de ses cadres et de ses partenaires, afin de rendre hommage aux élèves et étudiants brillants pris en charge par ses structures.

Dans un communiqué publié mardi, l'association a indiqué qu'un hommage sera rendu à 147 élèves et étudiants issus des villages SOS de Gammarth, Siliana, Mahres et Akouda, ainsi qu'aux bénéficiaires des bureaux de soutien familial d'El Ala et de Hassi Ferid, au titre de l'année scolaire et universitaire 2024-2025.

Cet événement annuel constitue également une occasion pour les donateurs et entreprises partenaires de s'informer sur les programmes mis en place par l'association et de mesurer l'impact positif de leurs contributions en faveur des enfants et jeunes vulnérables.

À travers son action, l'association affirme soutenir les efforts de l'État pour lutter contre le décrochage scolaire et favoriser l'inclusion éducative. Dans le cadre de son initiative « Plantez l'espoir et contribuez à l'éducation des enfants », elle œuvre cette année à garantir une rentrée scolaire et universitaire réussie pour plus de 5 268 élèves et étudiants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon les estimations, les coûts liés à cette rentrée dépassent 2,7 millions de dinars, couvrant notamment les fournitures scolaires (cartables, cahiers, livres, stylos), les uniformes, les tenues sportives et les chaussures.