Tunisie: Sécurité scolaire - Appel à des mesures renforcées avant la rentrée 2025-2026

À l'approche de la rentrée scolaire 2025-2026, l'Organisation internationale de la protection des enfants méditerranéens a exhorté, mardi, les autorités et les établissements éducatifs à renforcer la sécurité autour des écoles, collèges et lycées.

Dans un communiqué, l'organisation a salué les mesures entreprises par le ministère de l'Éducation, telles que la simplification des procédures d'inscription et l'unification des listes de fournitures scolaires.

Toutefois, elle a relevé la persistance de certains défis, notamment les postes vacants d'enseignants, l'organisation des horaires et la gestion des heures creuses. La sécurité demeure néanmoins la principale préoccupation des familles et du personnel éducatif.

L'organisation a rappelé, à ce titre, l'incident tragique de l'an dernier, où un élève avait perdu la vie dès le premier jour de la rentrée, déclenchant une vague de violences dans plusieurs établissements.

Pour prévenir de tels drames, elle recommande l'affectation de gardiens permanents dans les écoles, l'interdiction d'accès aux personnes extérieures, le signalement immédiat de tout mouvement suspect et la limitation des attroupements prolongés d'élèves devant les établissements.

Par ailleurs, l'organisation a appelé à l'application stricte de l'interdiction des téléphones portables en classe, aussi bien pour les élèves que pour les enseignants.

Elle a également invité le corps éducatif à accompagner les élèves dans leur retour après les vacances estivales et à renforcer la communication régulière avec les parents.

Ces derniers sont, de leur côté, encouragés à encadrer leurs enfants, à les sensibiliser contre la violence, le vandalisme et le harcèlement, et à coopérer plus étroitement avec les équipes pédagogiques.