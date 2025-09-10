Tunisie: Affaire Henchir Chaâl - Prolongation de la détention de Samir Bettaïeb et de huit autres accusés

Le juge d'instruction auprès du pôle judiciaire économique et financier a décidé, lundi, de prolonger de quatre mois la détention préventive de l'ancien ministre de l'Agriculture, Samir Bettaïeb, ainsi que de huit autres personnes, dans le cadre de l'affaire dite des irrégularités et soupçons de corruption liés à Henchir Chaâl.

Selon une source judiciaire citée par Diwan FM, le ministère public près du même pôle avait auparavant ouvert une enquête sur cette affaire pour des soupçons de blanchiment d'argent, en lien avec une entente ayant recours à l'exploitation de fonctions professionnelles et sociales.

Les chefs d'accusation portent également sur l'abus de fonction par un agent public ou assimilé en vue d'obtenir un avantage indu pour soi ou pour autrui, la violation de la réglementation en vigueur, le préjudice causé à l'administration, ainsi que la falsification et l'usage de faux documents.

Cette affaire, connue sous le nom de "dossier Henchir Chaâl", s'inscrit dans le cadre des dossiers de corruption traités par le pôle judiciaire économique et financier, qui multiplie les investigations visant d'anciens responsables et hauts cadres soupçonnés de malversations.