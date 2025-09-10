Sénégal: Concours de recrutement d'élèves-maîtres (CREM) 2025 - Les inscriptions sont ouvertes

Le Ministère de l'Éducation nationale a officiellement lancé le Concours de recrutement d'élèves-maîtres (CREM) pour la session 2025. Les dépôts de dossiers de candidature s'effectuent en ligne du mercredi 10 septembre 2025 à 08h00 jusqu'au vendredi 10 octobre 2025 à 17h00.

La procédure d'inscription a été entièrement dématérialisée pour faciliter l'accès à tous les candidats. Le communiqué indique qu'il est impératif de s'inscrire en ligne, de s'acquitter des droits d'inscription et de télécharger les pièces justificatives sur le site officiel www.crem.education.sn. Une mise en garde importante est adressée aux candidats : il est formellement interdit d'utiliser la carte nationale d'identité d'autrui, toute infraction à cette règle entraînant des sanctions sévères.

Le concours est ouvert aux citoyens sénégalais titulaires du Baccalauréat ou d'un diplôme équivalent. Les candidats doivent être âgés de 18 ans au minimum et de 33 ans au plus . Le document souligne que plusieurs options d'enseignement sont proposées, incluant le Français, l'Arabe, le Daara et l'Anglais, permettant ainsi aux futurs maîtres de choisir leur domaine de spécialisation.

Après la phase d'inscription en ligne, seuls les candidats dont les dossiers auront été présélectionnés seront invités à déposer leurs documents physiques et à prendre part aux épreuves. Ces épreuves de présélection sont programmées pour le jeudi 16 octobre 2025, débutant à 10h00, peut-on lire sur le communiqué. Les lieux exacts des centres d'examen seront communiqués ultérieurement par les Inspecteurs d'Académie. Pour toute information complémentaire et pour suivre l'avancement du concours, les candidats sont invités à consulter régulièrement les sites web du ministère : www.education.sn et www.crem.education.sn.