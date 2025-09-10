Sénégal: Passation de service à la mairie de Dakar - Abass Fall appelle à travailler pour une ville plus performante

10 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par A.Ndiaye

La passation de service entre Ngoné Mbengue, maire intérimaire, et Abass Fall, nouveau maire de la Ville de Dakar, s'est tenue ce mercredi 10 septembre à la mairie de Dakar. L'édile a appelé les acteurs à travailler ensemble pour une ville plus performante.

« Nous tracerons la voie d'une capitale plus moderne, plus inclusive et plus rayonnante », a déclaré Abass Fall. C'est par ces mots remplis d'espoir que le nouveau maire de la capitale sénégalaise s'est adressé aux acteurs de la municipalité et aux invités venus prendre part à l'évènement.

Dans une salle archicomble de la mairie de Dakar, le nouvel édile a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions. « Je mesure pleinement la confiance que les Dakarois ont placée en moi mais aussi à l'ensemble du conseil municipal. Je sais également que cette confiance ne se nourrit pas que de promesses, mais de résultats tangibles », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le maire a lancé un appel aux acteurs à travailler dans la concertation, le respect mutuel et la sincérité. « L'heure n'est plus aux clivages mais à la performance. Et elle doit être le résultat d'une organisation large avec tout ce que cela demande comme moyens humains, logistiques, financiers et autres. Je m'engage à faire de la ville de Dakar une municipalité performante et à la pointe des innovations », assure-t-il.

Abass Fall n'a pas manqué de féliciter Ngoné Mbengue, maire intérimaire. « Vous avez su, dans un contexte très difficile, maintenir la stabilité de l'action municipale. Vous avez également su préserver l'élan de service public. Je tiens à vous féliciter chaleureusement et à honorer, à travers vous, l'ensemble de vos collaborateurs », a-t-il magnifié.

De son côté, Ngoné Mbengue a souhaité beaucoup de succès à son successeur. « Je tiens à souhaiter bonne chance au nouveau maire et reste disposée à travailler avec lui pour une municipalité plus performante », a-t-elle relevé. Devenue désormais première adjointe au maire, elle a précisé qu'elle compte continuer à servir la municipalité de Dakar.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.