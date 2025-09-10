Congo-Kinshasa: Enjeux politiques - Tshisekedi mobilise les institutions autour des urgences nationales

Le lundi 8 septembre 2025, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a animé une réunion inter-institutionnelle à la Cité de l'Union africaine.

Cette rencontre de haut niveau était axée sur deux points majeurs : la situation sécuritaire du pays, notamment à l'Est, et la rentrée parlementaire imminente. Au terme de la séance, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a livré la synthèse des échanges. Il a précisé que les discussions ont porté principalement sur la dégradation de la sécurité à Uvira, dans la province du Sud-Kivu, ainsi que sur les enjeux liés à la reprise des travaux parlementaires. S'agissant de la crise dans l'Est du pays, Vital Kamerhe a souligné que le chef de l'État suit la situation de près et entend y apporter des réponses concrètes. À cet effet, une mission gouvernementale a été dépêchée à Uvira afin d'évaluer la situation sur le terrain et proposer des pistes de solution durables.

Abordant la question de la rentrée parlementaire, Vital Kamerhe a indiqué que le président de la République a appelé les présidents des deux chambres du Parlement à veiller à une reprise des travaux dans un climat apaisé, recentré sur les véritables priorités nationales, en phase avec les attentes du peuple congolais. Le chef de l'État, a-t-il poursuivi, souhaite voir une session parlementaire marquée par la défense de la souveraineté nationale, l'intégrité du territoire, la protection des droits humains et la sécurisation des populations, en particulier celles de l'Est du pays.

Par ailleurs, la réunion a également mis en lumière la nécessité d'une synergie renforcée entre le Parlement et le gouvernement, dans le but d'accélérer la mise en oeuvre des réformes en cours pour répondre efficacement aux enjeux nationaux. Clôturant son propos, l'élu de Bukavu a souligné : « Le chef de l'État tient à ce que l'Assemblée nationale et le gouvernement travaillent en parfaite synergie pour défendre l'intérêt supérieur de la nation.

Dans ce moment charnière de notre histoire, il poursuit également son action diplomatique pour garantir la sécurité et la stabilité du pays ». Le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, son homologue du Sénat Jean-Michel Sama Lukonde, la Première ministre Judith Suminwa et le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, ont pris part à cette importante réunion.