Congo-Brazzaville: Administration - Lancement de la campagne de distribution de proximité des CNI et NIU

La campagne de distribution des cartes nationales d'identité (CNI) et des cartes de numéro d'identification unique (NIU) a été lancée ce 9 septembre à Pointe-Noire sous l'égide d'Evelyne Tchitchelle, maire de la ville, accompagnée de quelques autres autorités civiles et militaires.

Ouvrant les travaux de cette campagne, le maire de la ville a rappelé que ces deux documents sont incontournables. Sans ces pièces, aucun citoyen ne pourrait accomplir son devoir civique en toute quiétude, notamment l'opération de révision des listes électorales en cours, lancée il y a quelque temps sur l'ensemble du territoire national.

« A cet égard, j'en appelle à l'implication active et à la responsabilité de tous, moi-même la première ainsi que les autres membres du bureau exécutif, les administrateurs maires de six arrondissements de Pointe-Noire et celui de la communauté urbaine de Tchiamba-Nzassi, les chefs de quartiers et blocs. Chacun, en ce qui le concerne, doit prendre toutes les mesures nécessaires à l'effet de mettre en harmonie ladite instruction qui se doit être appliquée sans aucune entorse », a déclaré Evelyne Tchitchelle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour sa part, dégageant les procédures d'obtention et de distribution de ces documents, le commandant de police Pea Yoka Antoine, chef de section départementale de la collecte de données et superviseur du projet NIU à Pointe-Noire et la zone sud, s'est dit toutefois être disponible et ouvert à toute personne demandeur de ces documents.

Signifions que cette campagne s'inscrit selon les organisateurs dans le droit fil de la réussite des opérations préélectorales, car selon ces derniers, s'inscrire sur une liste électorale est une chose mais être en possession d'un document qui porte votre nom justifiant réellement votre identité en est une autre. Au total, plus de dix mille cinq cent six cartes nationales d'identités de 2016 à 2024 et vingt-cinq mille cinq cent quarante-neuf cartes NIU de 2020 à 2024 sont disponibles et n'ont pas été retirées par les demandeurs.