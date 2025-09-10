Ile Maurice: 17 nouveaux «Principal Prison Officers»

Dix-sept Lead Prison Officers viennent d'accéder au grade de Principal Prison Officer, une étape importante dans leur carrière. La cérémonie de remise des certificats de promotion s'est tenue ce lundi 8 septembre au quartier général de la prison de Beau-Bassin, sous la présidence de Raj Rughoobeer, Deputy Commissioner of Prisons.

Selon Josian Babet, responsable de communication de l'administration pénitentiaire, cette promotion, officialisée par les autorités, implique de nouvelles responsabilités pour les officiers. Ces derniers devront désormais les assumer au sein des différentes unités et institutions où ils seront affectés.

En tant que Principal Prison Officers, leur rôle dépasse le simple maintien de l'ordre. Ils auront pour mission de veiller à la discipline dans leur environnement de travail, tout en servant de modèles pour les jeunes recrues. L'encadrement, la motivation et l'accompagnement des officiers moins expérimentés feront désormais partie intégrante de leurs tâches quotidiennes.

Par ailleurs, ces nouvelles responsabilités confèrent une implication accrue dans l'organisation et la mise en œuvre de programmes de réhabilitation. Leur objectif est de contribuer activement à la réinsertion des personnes incarcérées, en renforçant les initiatives déjà existantes et en encourageant de nouvelles approches.

À noter que cette vague de promotions est perçue comme une reconnaissance du travail accompli par ces officiers au fil des années, mais aussi comme un défi supplémentaire. Les institutions pénitentiaires, en constante évolution, disent désormais s'attendre à ce que ces nouveaux responsables jouent un rôle clé dans le maintien d'un équilibre entre discipline et réhabilitation.