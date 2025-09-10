Ile Maurice: 17 nouveaux «Principal Prison Officers»

10 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Santana Ponceneau

Dix-sept Lead Prison Officers viennent d'accéder au grade de Principal Prison Officer, une étape importante dans leur carrière. La cérémonie de remise des certificats de promotion s'est tenue ce lundi 8 septembre au quartier général de la prison de Beau-Bassin, sous la présidence de Raj Rughoobeer, Deputy Commissioner of Prisons.

Selon Josian Babet, responsable de communication de l'administration pénitentiaire, cette promotion, officialisée par les autorités, implique de nouvelles responsabilités pour les officiers. Ces derniers devront désormais les assumer au sein des différentes unités et institutions où ils seront affectés.

En tant que Principal Prison Officers, leur rôle dépasse le simple maintien de l'ordre. Ils auront pour mission de veiller à la discipline dans leur environnement de travail, tout en servant de modèles pour les jeunes recrues. L'encadrement, la motivation et l'accompagnement des officiers moins expérimentés feront désormais partie intégrante de leurs tâches quotidiennes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, ces nouvelles responsabilités confèrent une implication accrue dans l'organisation et la mise en œuvre de programmes de réhabilitation. Leur objectif est de contribuer activement à la réinsertion des personnes incarcérées, en renforçant les initiatives déjà existantes et en encourageant de nouvelles approches.

À noter que cette vague de promotions est perçue comme une reconnaissance du travail accompli par ces officiers au fil des années, mais aussi comme un défi supplémentaire. Les institutions pénitentiaires, en constante évolution, disent désormais s'attendre à ce que ces nouveaux responsables jouent un rôle clé dans le maintien d'un équilibre entre discipline et réhabilitation.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.