Ile Maurice: Rivière des Anguilles signe un triplé historique dans le Sud

Le village de Rivière des Anguilles, situé dans le district de Savanne, dans le sud de l'île, a réalisé un triplé inédit cette année en décrochant trois titres régionaux.

Le 18 mai 2025, l'équipe s'est imposée au championnat de Foot5 de Savanne, avant de confirmer le 29 juin en remportant le relais pédestre. Le 7 septembre, les joueurs ont scellé l'exploit en devenant champions de football inter-village.

Sur la photo de l'équipe victorieuse, on retrouve, de droite à gauche : l'assistant-coach Ashvin Bulloram, Shawn Lesage, Marwin Ramchurn, Jeven Samynaden, Gregory Pavin, Hansley Ricaud, Angelo Lindor, Brandon Philibert, l'Executive Officer Humaam Boodhoo, Jeff Philibert, Daviss Luximon, Ryan Pavin, Selven Saminathen, Harseley Dowlut, Azhaar Peerbaccus, Deep Dabydin, Denis Fricot, Noor Chundoo, Sangalen ThappaReddy, Irfaan Boodhoo, et Davish Ramchurn.

Le coach Ravi Reegah, absent sur le cliché, a également été salué.

Le conseiller de Rivière des Anguilles, Sudhir Gajadar, s'est félicité de cette performance : «C'est un triplé historique pour notre village. Rivière des Anguilles est champion en Foot5, champion en relais pédestre et champion de football inter-village. Qui dit mieux ?»