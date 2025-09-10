Ile Maurice: Soupçonné d'avoir intimidé un témoin

10 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)

Coup de théâtre dans le feuilleton Jagai. Ce mercredi 10 septembre, le SP Ashik Jagai, 57 ans, a de nouveau été arrêté, cette fois sous une charge provisoire portée en vertu de l'article 141(2) de la Financial Crimes Commission Act.

La FCC reproche à l'officier suspendu d'avoir interféré avec un témoin potentiel dans une enquête de blanchiment d'argent en cours. Les faits allégués se seraient produits entre le 3 et le 5 septembre : Ashik Jagai aurait contacté le témoin par téléphone, l'aurait intimidé et tenté de l'influencer pour qu'il fasse une déposition favorable à son fils, Ashik Ameersaheb Jagai, lui-même inculpé dans cette affaire.

Cette nouvelle interpellation, survenant à peine quelques jours après sa remise en liberté conditionelle, accentue la pression judiciaire autour de l'ancien patron de la PHQ SST.

L'affaire sera appelée devant la cour de Port Louis Sud dans les prochains heures, alors que la FCC affirme disposer d'éléments concrets pour justifier cette seconde arrestation.

