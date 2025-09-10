Ile Maurice: Le ministre Boolell rassure les 300 ex-employés des Parcs nationaux

Environ 300 employés des parcs nationaux, recrutés en 2023 en tant que General Worker, ont vu leur contrat prendre fin le 27 août. Ils avaient reçu une lettre leur demandant de ne plus se présenter au travail à partir du vendredi 29 août. Une décision qui, selon l'administration, résulte de contraintes financières. Un motif qui laisse toutefois un goût amer aux employés concernés, certains ayant lancé un appel au nouveau ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, pour obtenir des explications et des perspectives.

Le lundi 8 septembre, le ministre de l'Agro-Industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche, Arvin Boolell, s'est rendu à Saint-Pierre pour rencontrer ces 300 employés du National Parks and Conservation Service (NPCS), dont les contrats arrivaient à échéance. Ces derniers avaient été engagés pour une durée d'un an dans le cadre du projet Ridge to Reef, financé par l'Union européenne. Avec la conclusion du projet, les contrats ne seront pas renouvelés.

La réunion, à laquelle a également participé le ministre délégué Fabrice David, a permis d'établir un dialogue franc et direct avec les employés concernés. Le ministre Boolell a rappelé qu'il s'agissait d'un emploi contractuel, limité à la durée du projet spécifique. Toutefois, il a tenu à rassurer les travailleurs :

le ministère prépare actuellement de nouveaux projets liés à la conservation. Un nouvel appel à candidatures sera bientôt lancé, et ces employés expérimentés auront un avantage certain. «Ils auront un avantage sur les autres, car ils disposent déjà de l'expérience requise», a souligné le ministre. Par ailleurs, une ligne de communication sera mise en place entre les employés et la direction du NPCS, en attendant le lancement de cet appel à candidatures, afin de garantir un suivi et des informations continues sur les opportunités à venir.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres