Ile Maurice: Ashik Jagai recherché pour interférence avec un témoin

La Financial Crimes Commission (FCC) a diffusé un communiqué dans la nuit de mardi à mercredi, annonçant qu'un avis de recherche a été émis contre le surintendant de police (SP) Ashik Jagai.

Dans son communiqué publié à 01h00 ce matin, l'organisme explique que l'officier est recherché pour avoir interféré avec un témoin clé dans le cadre d'une enquête en cours. Une telle démarche, souligne la FCC, constitue une infraction en vertu de la FCC Act. Elle représente également une violation des conditions de remise en liberté conditionnelle qui avaient été imposées à Ashik Jagai.

À 05h30, la FCC confirmait que l'ancien patron de la PHQ Special Striking Team (SST) était toujours recherché.

SP Jagai s'est finalement présenté vers 9h30 avec son homme de loi, Axel Ritchy Bucktowar, mais était toujours sur place vers 12h30.

Le SP Jagai avait été arrêté le 13 août, dans le cadre d'une enquête pour avoir approuvé des demandes de Reward Money, totalisant un trop-perçu de plus de Rs 86 millions. Début septembre, SP Jagai a finalement recouvré la liberté conditionnelle après avoir versé trois cautions de Rs 500 000 chacune, sous réserve d'une reconnaissance de dette de Rs 2,5 millions et à condition de ne pas entrer en contact avec les témoins et de fournir ses coordonnées à la FCC.

Dans une déposition consignée à la FCC et à la police de Moka, l'activiste Bruneau Laurette affirme avoir des informations précises d'une rencontre le lundi 8 septembre entre Ashik Jagai et Steven Mootoocurpen à la Maison du Café, à Telfair, Moka. Mootoocurpen est lui aussi sous caution dans une enquête distincte de blanchiment d'argent, initiée dans le cadre d'une opération de la FCC et de la police. Il est soupçonné d'être le «cerveau» d'un réseau impliqué dans le blanchiment d'argent que la FCC suspecte d'être issu du narcotrafic.