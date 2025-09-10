Ile Maurice: Macron maintient sa visite à Maurice

Selon un communiqué de presse de l'Élysée publié lundi, le président de la République française, Emmanuel Macron, nommera un nouveau Premier ministre «dans les tout prochains jours». Cette nouvelle nomination est cruciale pour Emmanuel Macron, qui doit composer avec un paysage politique instable. L'Élysée a toutefois confirmé que son agenda international reste inchangé: le président effectuera une visite officielle à l'île Maurice les 21 et 22 novembre 2025, en marge de sa participation au sommet du G20 à Johannesburg, prévu les 22 et 23 novembre.

Ce déplacement, initialement prévu en avril après le sommet de la Commission de l'océan Indien (COI) à Madagascar, avait été reporté en raison du décès du pape François. Si le Premier ministre Navin Ramgoolam avait rencontré Emmanuel Macron à Antananarivo, plusieurs sujets n'avaient pu être abordés. Cette prochaine rencontre permettra d'évoquer la coopération régionale, les relations économiques bilatérales et la question de l'île Tromelin, cogérée par la France et Maurice depuis l'accord signé à Port-Louis en juin 2010.

La France, avec ses territoires d'outre-mer dans l'océan Indien (La Réunion, Mayotte), reste un acteur clé de la sécurité et de l'économie régionales. La question de l'archipel des Chagos, elle aussi, pourrait rebattre les cartes diplomatiques et peser sur les futurs équilibres de la région.

La nécessité de nommer un nouveau Premier ministre fait suite à la perte d'un vote de confiance par François Bayrou, plongeant la France dans une nouvelle crise politique. Il s'agira du troisième chef de gouvernement en moins d'un an. La première mission du futur Premier ministre sera de parvenir à un accord budgétaire au sein d'un Parlement profondément divisé.

Depuis les élections anticipées convoquées l'an dernier, l'Assemblée nationale est fragmentée en trois blocs - gauche, centre et extrême droite - sans majorité absolue. On ignore encore quel successeur pourra bâtir un consensus sur le budget sans risquer une nouvelle motion de censure. François Bayrou, 74 ans, n'aura dirigé le gouvernement que neuf mois, après Michel Barnier, dont le mandat n'avait duré que trois mois pour des raisons budgétaires.

Avec 364 députés ayant voté contre lui lundi, le Premier ministre François Bayrou s'est rendu hier après-midi à l'Élysée pour présenter la démission de son gouvernement au président de la République, Emmanuel Macron, qui en a pris acte. Le Premier ministre, avec ses ministres, expédiera les affaires courantes jusqu'à la nomination d'un successeur.