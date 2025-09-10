Soudan: Le Président du Conseil de Souveraineté inspecte la station de transformation d'Al-Markhiyat

Le Président du Conseil de Souveraineté de Transition et Commandant en Chef des Forces Armées, le Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a inspecté aujourd'hui la station de transformation d'Al-Markhiyat suite à son attaque par la milice terroriste Al-Dagalo.

Le Président du Conseil de Souveraineté a constaté les dégâts causés à la station suite au ciblage systématique des civils par la milice rebelle, ainsi que la destruction des institutions, des infrastructures et des installations vitales, stratégiques et de service de l'État soudanais, aggravant ainsi les souffrances des citoyens.

Le Président du Conseil de Souveraineté a affirmé que le ciblage des installations civiles et de service par la milice terroriste est un acte lâche visant des civils innocents, et que la reconstruction et le développement seront réprimés.