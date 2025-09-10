Congo-Kinshasa: Grande Rentrée littéraire de Kinshasa - Fabienne Zutterman invitée d'honneur

L'écrivaine belge, auteure de L'Afrique pour se perdre, est la personnalité de marque annoncée à la neuvième édition de l'événement majeur dédié à la littérature et organisé autour des plus grands auteurs et acteurs du livre en RDC, du 18 au 20 septembre, au Centre Wallonie-Bruxelles.

Fabienne Zutterman n'est pas par hasard l'invitée d'honneur de la 9e édition de la Grande Rentrée littéraire de Kinshasa. En effet, à cette occasion, l'écrivaine belge va pouvoir revenir au pays de Mobutu appelé alors Zaïre qui constitue la toile de fond de son premier roman, L'Afrique pour se perdre. Dans ce livre souvenir paru en 2022 aux Editions Empaj, elle raconte trois années de son enfance passée au Kasaï et à Bukavu dans les années 1970. Les bibliophiles auront l'opportunité de faire connaissance avec l'auteur et son autobiographie romancée, où elle aborde le quotidien de la période postcoloniale à travers les yeux de la petite Belge qu'elle était autrefois.

Comme à l'accoutumée, la Grande Rentrée littéraire permet aux passionnés de livres et de la lecture d'échanger avec des auteurs nationaux et étrangers. Durant les trois journées, du jeudi 18 au samedi 20 septembre 2025, de 9h à 18h, de la Grande Rentrée littéraire, ils pourront participer à diverses activités. En plus de la présentation d'ouvrages, il est prévu notamment des tables rondes, la remise du Prix Zamenga, une soirée slam et des ateliers d'écriture qui se tiendront entre la Bibliothèque et la délégation Wallonie-Bruxelles.

Rappelons que l'accès sera gratuit toutes les trois journées de l'événement, de 9h à 18h. Le grand marché du livre devant la Bibliothèque Wallonie-Bruxelles est une librairie éphémère à ciel ouvert tandis que la Cour de la délégation accueillera certaines des activités susmentionnées.

« Voix de femmes, échos de résilience » est le thème de cette 9e Grande Rentrée littéraire de Kinshasa qui fait un point d'honneur aux éditeurs, libraires, et associations littéraires locales. Les plus grands auteurs et acteurs du livre de la RDC y ont leur place.

Par ailleurs, le centre culturel belge invite déjà les exposants (éditeurs, libraires, associations, etc.) à une rencontre ce mercredi 10 septembre à la Délégation Wallonie-Bruxelles pour convenir des modalités de participation. Et, toute personne désireuse de s'inscrire ou confirmer sa participation est priée de contactez le suivant numéro : +243 994 382 914