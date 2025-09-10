Congo-Brazzaville: Lutte contre l'insalubrité - L'impliquer davantage dans les opérations d'assainissement

Le 1er samedi du mois de septembre a été consacré à Brazzaville à la poursuite de l'opération de curage des collecteurs et caniveaux, au balayage des artères, à la sensibilisation des riverains et à la mise en garde des pré-collecteurs des déchets ayant l'habitude de les déverser hors des aires de transit.

Pour respecter la circulaire gouvernementale, le ministère de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier a mobilisé, le 6 septembre, des ONG spécialisées dans l'assainissement, des confessions religieuses ainsi que d'autres citoyens et résidents. Sur les berges et dans le collecteur Madoukou Tsékélé par exemple, ce sont les associations « Salubrité sans frontière » et « Congo propre » qui ont mobilisé leurs membres. Matériel aratoire en main, ils ont nettoyé les accotements et le collecteur entre la rue Mbochi et l'avenue de France.

Appuyés par des engins mobilisés par la direction générale de l'Assainissement, les membres de l'Association des jeunes éveillés étaient à cheval entre l'avenue des Trois Martyrs et la rue Lénine à Moungali. Principale opératrice de collecte de déchets à Brazzaville, la société Albayrak a déployé ses techniciens en ces lieux.

Cheffe du quartier 42, Marie-Claire Bouanga met en garde les pré-collecteurs des ordures ménagères ayant l'habitude de les déverser dans le collecteur de la Mfoa, en violation de l'interdiction affichée sur les garde-fous. « Ceux qui se feront prendre en train de jeter les ordures dans la Mfoa ne devront pas être surpris. Ils seront frappés sévèrement pour qu'ils ne puissent plus revenir », a-t-elle averti, précisant que l'installation des pancartes soudées sur les garde-fous par le ministre Juste Désiré Mondelé, lors du lancement de l'opération de curage des collecteurs de Brazzaville, a diminué la fréquence de dépôt des ordures dans la Mfoa.

A Ouenzé, dans le 5e arrondissement, les fidèles de l'Eglise Liloba étaient à pied d'oeuvre sur l'avenue de la Tsiémé croisement rue Mbochi. Conduit par leur chef Olsen Elion, ils ont, en effet, curé le caniveau et balayé les artères sous le slogan « Eglise de réveil Liloba, avec l'Etat congolais pour une ville propre. Salongo obligatoire ». Au niveau du collecteur Zanga dia ba Ngombe, dans les arrondissements 1 Makélékélé et 2 Bacongo, l'assainissement a été assuré par l'ONG « Salubrité hygiène » à travers le slogan « Chaque geste compte pour un environnement sain en République du Congo ».

Une grande satisfaction pour le conseiller à l'Assainissement du ministre de tutelle, Roger Christian Itoua, qui a demandé aux Brazzavillois d'oeuvrer de plus dans les questions de salubrité. « Il faut que les gens s'y impliquent et respectent les consignes que le ministère divulgue et vulgarise à travers la direction générale de l'assainissement. Les opérateurs de pré-collectes ont été formés et le ministère continue à les former via la direction générale de l'Assainissement où on leur indique les endroits où ils doivent aller déposer ces ordures que la société Albayrak se charge de vider les différents bacs », a rappelé le conseiller du ministre.