Congo-Brazzaville: Action sociale - Harris-Oyo Fondation au plus proche de sa communauté

Dans le prolongement de ces actions au profit des couches les plus vulnérables, Harris-Oyo Fondation (HOF), en partenariat avec l'association Source de Bien, a procédé le 6 septembre à une vaste campagne de sensibilisation et de distribution de kits de santé en faveur du centre de santé intégré Jeanne-Vialle et des familles les plus vulnérables de l'arrondissement 5, Ouenzé.

« Cette campagne a une portée symbolique et pratique : celle de répondre aux attentes des femmes, des mères et de soutenir le travail acharné du personnel soignant. Conscient des défis sanitaires que connaît notre pays, particulièrement face aux menaces d'épidémies comme le choléra, Harris-Oyo Fondation a jugé essentiel d'apporter une réponse concrète en distribuant ces kits sanitaires », a indiqué le coordonnateur de HOF, Junior Mahoungou.

Les dons étaient composés, entre autres, de médicaments essentiels, de kits d'hygiène, de produits de première nécessité, des appareils pour l'analyse des bactéries pour le CSI Jeanne-Vialle et des bassines, des seaux, des pagnes, des draps de soins bébé, etc. Ils visent à renforcer la prise en charge médicale au sein du CSI et à améliorer les conditions de vie des familles, notamment des jeunes enfants exposés à la malnutrition et aux maladies courantes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En marge de cette remise, une séance de sensibilisation à la prévention et la lutte contre le choléra a été organisée. Les mères ont été informées sur les gestes d'hygiène à adopter comme le lavage régulier des mains, la consommation d'eau potable et la bonne conservation des aliments, afin de réduire les risques de propagation de cette maladie qui continue de menacer certaines zones du pays.

Pour la présidente de l'association Source de Bien, Carine Miere, ce partenariat avec HOF, que dirige le député Romi Oyo, s'inscrit dans la mission de l'institution qui oeuvre pour le bien-être des mamans et l'accompagnement social de la population. « Nous voulons apporter notre soutien concret aux mères et aux enfants qui constituent l'avenir de notre pays. A travers ce don et cette sensibilisation, nous affirmons notre engagement à rester proches des communautés », a-t-elle déclaré.

De leur côté, les responsables du CSI Jeanne-Vialle ont exprimé leur gratitude envers la fondation Harris-Oyo, qui continue depuis toujours à être au chevet de cette structure sanitaire. Les bénéficiaires, particulièrement les mères, ont également salué l'initiative, affirmant que ces dons contribueront à soulager de nombreux ménages en situation précaire. Cette action humanitaire de la Fondation Harris-Oyo et l'association Source de Bien traduit une volonté de renforcer le partenariat entre les structures de santé et les organisations de proximité afin de promouvoir un meilleur accès aux soins. Elle constitue aussi un exemple de solidarité à suivre dans le cadre de l'amélioration des conditions sanitaires et sociales des populations.