Congo-Kinshasa: Un haut responsable militaire contraint de quitter Uvira en raison des protestations populaires

Le commandant adjoint de la 33e région militaire, responsable des opérations et du renseignement, le général Olivier Gasita, a été contraint de quitter Uvira à la suite des manifestations organisées contre lui. Le haut gradé a quitté la ville du Sud-Kivu à l'aube hier, 9 septembre.

Le 8 septembre, des manifestations pacifiques avaient été organisées pour le contraindre à renoncer à son poste de responsable des opérations et du renseignement de la 33e région militaire de l'armée congolaise (FARDC). Ces manifestations ont été réprimées dans le sang, faisant des morts et des blessés.

La population d'Uvira tient l'officier pour responsable de la prise de Bukavu par les rebelles de l'AFC/M23 (voir Fides 17/2/2025), dont il aurait facilité l'action. Au premier plan de la protestation se trouvaient les miliciens Wazalendo, le groupe d'autodéfense local qui entre souvent en conflit avec les commandants des FARDC, les accusant de collusion avec les rebelles de l'AFC/M23 et leurs alliés rwandais.

Dans une note envoyée à l'Agence Fides, le mouvement de la société civile d'Uvira, FILIMBI, accuse ceux qui ont organisé les manifestations d'« avoir utilisé la population civile comme bouclier pour servir leurs intérêts égoïstes ».

« La manifestation aurait dû se dérouler conformément aux instructions fournies par les FARDC, les Wazalendo et les groupes de la société civile qui l'ont promue », poursuit la note. FILIMBI accuse ces derniers « d'avoir utilisé la population pour créer des troubles en la laissant à la merci d'éléments incontrôlés des FARDC qui ont tiré à bout portant sur des civils sans défense ». Selon FILIMBI, l'armée a minimisé les pertes infligées aux manifestants, tandis qu'elle accuse les organisateurs de la manifestation d'avoir fui vers Bujumbura, la capitale du Burundi voisin, par crainte de représailles.

Uvira est l'une des rares villes du Sud-Kivu encore aux mains des forces gouvernementales, tandis que le reste de la province a été conquis par les miliciens de l'AFC/M23 avec le soutien de l'armée rwandaise.