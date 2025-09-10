Afrique: Accord sur la participation élargie du Maroc au Partenariat pour la recherche et l'innovation en Méditerranée de l'UE

10 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

Le Maroc et l'Union européenne (UE) ont paraphé, lundi à Bruxelles, un accord sur la participation élargie du Royaume au Partenariat pour la recherche et l'innovation en Méditerranée (PRIMA) de l'UE, portant sur la période 2025-2027.

Une fois approuvé, cet accord, paraphé par l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'UE, Ahmed Reda Chami, et la cheffe d'unité pour la coopération internationale à la direction générale Recherche et Innovation de la Commission européenne (CE), Nienke Buisman, permettra aux universités, établissements d'enseignement supérieur, centres de recherche, fondations et entreprises marocains de participer pleinement aux projets PRIMA sur la période 2025-2027, visant à relever certains des défis les plus urgents de la région méditerranéenne.

Outre le financement accordé par la Commission à ce programme, le Royaume contribuera à hauteur de 6,6 millions d'euros au partenariat entre 2025 et 2027.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La conclusion avec succès des négociations sur la participation élargie du Maroc à ce partenariat représente "une étape importante dans le renforcement de la coopération scientifique" entre le Royaume, l'UE et les autres pays participants au PRIMA, s'est félicitée, à cette occasion, la CE, notant que cet accord démontre une fois de plus "la priorité commune que les deux parties accordent à la stabilité régionale, au développement durable et à la prospérité par la coopération scientifique et innovante".

Le Maroc est impliqué dans le PRIMA depuis son lancement en 2018 et a participé à 132 des 269 projets financés par ce partenariat en faveur de l'agriculture durable, de la gestion intégrée de l'eau et de la sécurité alimentaire, pour un financement total de 25,1 millions d'euros, dont 12,3 millions d'euros par la CE et 12,8 millions d'euros par le Maroc, au profit des partenaires marocains.

En ce qui concerne les projets financés, le Royaume coordonne 4 projets notables et se classe au 5ème rang parmi les 20 pays membres du PRIMA. Au niveau régional, le Maroc est "l'un des pays les plus performants du sud de la Méditerranée dans le cadre de ce partenariat", souligne Bruxelles.

Le PRIMA, soutenu par Horizon Europe, le programme cadre d'innovation et de recherche de l'UE, vise à renforcer les capacités de recherche et d'innovation afin de développer des solutions innovantes pour lutter contre la pénurie d'eau, améliorer la productivité agricole et améliorer la résilience des systèmes alimentaires dans la région méditerranéenne.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.