Afrique: Accord sur la participation élargie du Maroc au Partenariat pour la recherche et l'innovation en Méditerranée de l'UE

Le Maroc et l'Union européenne (UE) ont paraphé, lundi à Bruxelles, un accord sur la participation élargie du Royaume au Partenariat pour la recherche et l'innovation en Méditerranée (PRIMA) de l'UE, portant sur la période 2025-2027.

Une fois approuvé, cet accord, paraphé par l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'UE, Ahmed Reda Chami, et la cheffe d'unité pour la coopération internationale à la direction générale Recherche et Innovation de la Commission européenne (CE), Nienke Buisman, permettra aux universités, établissements d'enseignement supérieur, centres de recherche, fondations et entreprises marocains de participer pleinement aux projets PRIMA sur la période 2025-2027, visant à relever certains des défis les plus urgents de la région méditerranéenne.

Outre le financement accordé par la Commission à ce programme, le Royaume contribuera à hauteur de 6,6 millions d'euros au partenariat entre 2025 et 2027.

La conclusion avec succès des négociations sur la participation élargie du Maroc à ce partenariat représente "une étape importante dans le renforcement de la coopération scientifique" entre le Royaume, l'UE et les autres pays participants au PRIMA, s'est félicitée, à cette occasion, la CE, notant que cet accord démontre une fois de plus "la priorité commune que les deux parties accordent à la stabilité régionale, au développement durable et à la prospérité par la coopération scientifique et innovante".

Le Maroc est impliqué dans le PRIMA depuis son lancement en 2018 et a participé à 132 des 269 projets financés par ce partenariat en faveur de l'agriculture durable, de la gestion intégrée de l'eau et de la sécurité alimentaire, pour un financement total de 25,1 millions d'euros, dont 12,3 millions d'euros par la CE et 12,8 millions d'euros par le Maroc, au profit des partenaires marocains.

En ce qui concerne les projets financés, le Royaume coordonne 4 projets notables et se classe au 5ème rang parmi les 20 pays membres du PRIMA. Au niveau régional, le Maroc est "l'un des pays les plus performants du sud de la Méditerranée dans le cadre de ce partenariat", souligne Bruxelles.

Le PRIMA, soutenu par Horizon Europe, le programme cadre d'innovation et de recherche de l'UE, vise à renforcer les capacités de recherche et d'innovation afin de développer des solutions innovantes pour lutter contre la pénurie d'eau, améliorer la productivité agricole et améliorer la résilience des systèmes alimentaires dans la région méditerranéenne.