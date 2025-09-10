Afrique: Mondial futsal féminin - Double confrontation amicale Maroc-Italie

10 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

La sélection nationale féminine de futsal dispute deux matchs amicaux contre son homologue italienne, les 9 et 10 septembre, dans la ville de Aversa en Italie. Le premier devait avoir lieu hier et le second aujourd'hui (18h00).

Ces deux rencontres s'inscrivent dans le cadre des préparatifs de l'équipe nationale féminine de futsal à la Coupe du monde de la discipline, prévue aux Philippines, indique la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) dans un communiqué publié sur son site officiel.

En prévision de cette double confrontation, ajoute le communiqué, le sélectionneur national, Adil Sayeh, a convoqué 16 joueuses.

Il s'agit de Kawtar Bentaleb (Renaissance Berkane), Chaimae Aasem (Union Touarga), Chaimae Drissi (Renaissance Berkane), Jasmine Demraoui (Besançon/France), Siham Tadlaoui (Jawharat Najm Larache), Drissia Korrych (FUS Rabat), Nadia Leftah (Wydad Casablanca), Malak Alkilani (Sporting Casablanca), Doha Choni Khadir (Poulidijo/Espagne), Chaimae Moutaraji (Union Touarga), Soumaya Hadi (Renaissance Berkane), Meriem Hajri (Sporting Casablanca), Hajar Tahiri (Wydad Casablanca), Manal Safir (Las Norias/Espagne), Smahane Chekhmama (Bobigny/France) et Kenza Allaoui (KFF Gramsh/Albanie)

