Maroc: AMMC - Visa sur le prospectus relatif à l'augmentation du capital de 'Stellantis' réservée aux salariés

10 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé avoir visé, lundi, le prospectus relatif à l'augmentation du capital de la société "Stellantis", réservée aux salariés du groupe.

L'opération se fera par l'émission d'un maximum de 14.000.000 actions, indique l'AMMC dans un communiqué.

Au Maroc, cette opération concerne les salariés des filiales Stellantis Maroc, Sopriam, Italcar, Peugeot Citroen DS Maroc, Peugeot Citroen Automobiles Maroc et PSA Services Maroc.

Le prix de souscription a été fixé à hauteur de 6,52 euros, soit 68,59 dirhams.

Pour sa part, la période de souscription s'étalera au Maroc du 9 au 29 septembre 2025 inclus.

