Maroc: Salé - Les cadres réglementaires et les normes mondiales relatifs aux carburants d'aviation durables en débat

Les cadres réglementaires et les normes mondiales relatifs aux carburants d'aviation durables (SAF, Sustainable Aviation Fuel) ont été au centre d'une discussion d'experts marocains et européens, lundi à Salé, dans le cadre d'un atelier à l'initiative du ministère du Transport et de la Logistique, en partenariat avec l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA).

Marquée par la participation d'experts d'instances internationales, dont l'Organisation internationale de l'aviation civile (OACI), ce conclave a été l'occasion idoine pour mettre en avant les différents types de réglementations à même de favoriser la création d'un marché pour ces carburants, les initiatives internationales établies et en cours, ainsi que les principales recommandations à suivre pour assurer une élaboration optimale desdites normes au niveau national.

S'exprimant à cette occasion, l'experte en carburants d'aviation durables de l'EASA, Raphaela Spielberg-Daninos, a expliqué que le cadre réglementaire et les politiques en vigueur sont les principaux aspects qui favorisent la promotion, la croissance et l'investissement des carburants d'aviation durables dans les différents marchés, rapporte la MAP.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En outre, l'experte européenne a insisté sur la nécessité de trouver un équilibre entre les incitations, qui stimulent l'offre, et les mandats, qui stimulent la demande, permettant un déploiement effectif de ces carburants, apportant dans ce sens des exemples concrets mis en place par différents pays (Corée, Chine, Emirats Arabes Unis, Danemark, etc) ainsi que sur l'appui accordé par le fonds pour l'innovation européen au déploiement industriel des projets SAF en Suède.

S'agissant des principales recommandations à suivre afin d'élaborer un cadre réglementaire efficace et efficient pour les SAF, Mme Spielberg-Daninos a appelé à l'harmonisation et l'alignement des normes et des standards relatifs aux SAF sur le plan national avec celles de l'OACI, tout en tenant compte du contexte régional.

Elle a également indiqué qu'il est nécessaire d'encourager la participation de différentes parties prenantes du secteur, de s'ouvrir sur les expériences d'autres pays, d'examiner les interdépendances avec les autres secteurs, ainsi que de collecter et d'analyser les données en vue de concevoir et de contrôler les réglementations concernant ces carburants.

Ce workshop se veut une plateforme d'échange, de réflexion et de planification stratégique pour les principales parties prenantes en vue d'identifier les opportunités, de relever les défis et de tracer une feuille de route permettant de promouvoir les activités liées aux SAF au Maroc.

Cet événement de deux jours s'inscrit dans le cadre du programme "Assistance, Capacity Building and Training for Sustainable Aviation Fuels (ACT-SAF)", une initiative globale de l'OACI visant à soutenir les pays pour avancer dans la réalisation des objectifs environnementaux établis pour le secteur de l'aviation.

Les travaux de cet atelier s'articulent autour de plusieurs axes, dont "Le SAF, en tant que moteur clé pour la décarbonation de l'aviation et le développement d'une économie verte", "Les aspects techniques clés liés au SAF", "Le cadre réglementaire et les normes mondiaux relatifs au SAF", et "Le paysage du SAF au Maroc : état des lieux, initiatives et opportunités".