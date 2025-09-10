Maroc: Marché obligataire primaire (28 août-03 septembre) - Concentration des levées sur la ligne de 2 ans

10 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

Les levées du Trésor sur le marché obligataire primaire ont été concentrées, durant la période du 28 août au 03 septembre 2025, principalement sur la ligne de 2 ans, ressort-il de la récente note "Fixed Income Weekly" de BMCE Capital Global Research (BKGR).

Sur un total proposé de 5.365 millions de dirhams (MDH), ces levées ont porté sur les échéances 13 semaines (200 MDH), 52 semaines (360 MDH) et 2 ans (2 MMDH), avec des taux limites respectifs de 1,69%, 2,05% et 2,24%, précise BKGR.

Ces adjudications ont entraîné une baisse des taux primaires de 1 point de base (pb) pour la ligne 13 semaines et des hausses respectives de +3,7 pbs et de +2,2 pbs pour les lignes à 52 semaines et 2 ans.

Concernant le marché secondaire, il a connu des mouvements baissiers notables sur la ligne 13 semaines (-50,16 pbs) dans le sillage de l'adjudication de cette maturité sur le marché primaire, sur la ligne 52 semaines (-18,34 pbs) et sur la ligne 26 semaines (-4,51 pbs).

Parallèlement, les lignes 2 ans, 5 ans et 10 ans ont enregistré des hausses respectives de 1,09 pbs, de 0,12 pbs et de 0,36 pbs.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.