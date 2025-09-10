Burkina Faso: Ouagadougou - La Police municipale a fermé un débit de boissons a Ragnongo pour dépravation des moeurs

10 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

La Police municipale a ferme un debit de boissons dans le quartier Ragnongo pour dépravation des moeurs et la transformation d'une résidence hôtélière en bôite de nuit sans l autorisation de l'autorité.

L'intervention s'est accompagnée de saisies de matériel et d'une fermeture définitive en raison du caractère récidiviste des infractions.

En rappel, l'ouverture d'un débit de boissons est conditionnée par l'obtention d'une autorisation d'ouverture délivrée par l'autorité communale ou déconcentrée selon le cas, suite à une demande du promoteur adressée à ces autorités compétentes. Tout débit de boissons qui ne respecterait pas cette close est d'office fermé.

