Afrique: Sommet de l'OCS à Tianjin - Wang Yi et le secrétaire général de l'Organisation de coopération de Shanghai rencontrent conjointement la presse

Le 1er septembre 2025, à l'issue du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Tianjin, Wang Yi, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois et ministre des Affaires étrangères, et Nurlan Yermekbayev, secrétaire général de l'OCS, ont rencontré la presse chinoise et étrangère au centre des médias du sommet et ont répondu aux questions.

Lors de la rencontre, Wang Yi a déclaré que l'OCS était la première organisation internationale nommée d'après une ville chinoise, cofondée par la Chine et ayant son siège en Chine. Depuis sa création il y a 24 ans, l'OCS a adhéré à l'esprit de Shanghai, fondé sur la confiance mutuelle, les bénéfices mutuels, l'égalité, la consultation, le respect de la diversité des civilisations et la recherche d'un développement commun, tout en conservant une forte dynamique de croissance, a-t-il ajouté. Aujourd'hui, l'OCS est devenue une grande famille de 27 pays, couvrant des régions d'Asie, d'Europe et d'Afrique, avec sa population représentant près de la moitié de la population mondiale et son volume économique global représentant un quart de l'économie mondiale, ce qui en fait l'organisation de coopération régionale avec la plus grande population, la plus large couverture géographique et le plus grand potentiel de développement dans le monde actuel, a noté Wang Yi. Le sommet de Tianjin est le cinquième sommet de l'OCS organisé par la Chine, a-t-il poursuivi.

Wang Yi a déclaré qu'il s'agissait du plus grand sommet jamais organisé. Le président Xi Jinping a présidé la réunion du Conseil des chefs d'État de l'OCS et la réunion « OCS Plus », au cours desquelles il s'est entretenu avec 23 dirigeants étrangers ou leurs représentants et 10 chefs d'organisations internationales afin d'oeuvrer ensemble au renforcement de leur amitié, au développement de leur coopération, et au développement commun.

Il s'agit d'un sommet consacré à la planification d'un développement de haute qualité. Le président Xi Jinping a prononcé un discours liminaire dans lequel il a présenté cinq propositions clés, à savoir « insistance sur la recherche d'un terrain d'entente par-delà les divergences, insistance sur des résultats mutuellement bénéfiques et gagnant-gagnant, insistance sur l'ouverture et l'inclusion, insistance sur l'équité et la justice, et insistance sur le pragmatisme et l'efficacité ». Ces cinq insistances viennent en droite ligne de l'esprit de Shanghai et y ajoutent de nouvelles dimensions, ce qui leur a valu les éloges et les réactions positives des dirigeants participants.

Ce sommet trace la voie à suivre pour l'humanité, a indiqué Wang Yi. Lors de la réunion « OCS Plus », le président Xi Jinping a présenté l'Initiative pour la gouvernance mondiale, qui est devenue le point culminant de ce sommet. En réponse au déficit de gouvernance auquel le monde est confronté aujourd'hui, le président Xi Jinping a appelé à respecter l'égalité souveraine, à se conformer à l'état de droit international, à pratiquer le multilatéralisme, à préconiser une approche centrée sur les peuples et à se concentrer sur l'orientation vers l'action. La Chine collaborera avec tous les pays pour mettre en place un système de gouvernance mondiale plus juste et plus équitable et progresser vers une communauté d'avenir partagé pour l'humanité. L'Initiative a été saluée et soutenue par les dirigeants des pays participants et a reçu un large écho et une large reconnaissance de la part de la communauté internationale.

Ce sommet a été le plus fructueux à ce jour. Les membres de la grande famille de l'OCS ont procédé à des échanges de vues approfondis sur la promotion de l'esprit de Shanghai et le développement de l'OCS, ont présenté une série de propositions et sont parvenus à un large consensus.

Depuis que la Chine a pris la présidence tournante de l'OCS en juillet dernier, le pays a adopté une approche pragmatique et axée sur l'action, organisant plus de 200 événements, publiant 92 documents finaux et proposant 36 initiatives de coopération importantes, a rappelé Wang Yi. La Chine a tenu ses engagements d'accueillir un sommet amical, solidaire, pragmatique et fructueux, laissant une « empreinte chinoise » distinctive et faisant entrer l'OCS dans une nouvelle phase de développement de haute qualité, caractérisée par une solidarité, une coordination, un dynamisme et des accomplissements accrus, a-t-il indiqué. Ce sommet deviendra sans aucun doute une étape importante dans l'histoire du développement de l'OCS, a affirmé Wang Yi.