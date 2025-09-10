Madagascar: Lutte contre les abus sexuels - Le FBI aux côtés de la Police nationale

10 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Julien R.

Une session de formation spécialisée destinée aux policiers nationaux en poste à l'aéroport international d'Ivato a été officiellement lancée le 8 septembre 2025 au centre Bertin Razafindrazaka. Prévue durer quatre jours, cette initiative vise à mieux outiller les forces de l'ordre dans la lutte contre la traite des êtres humains et les abus sexuels sur mineurs.

Sous la houlette du Contrôleur Général de Police Pierrette Marie Françoise Rasoamananjara, directrice de la Recherche et de la Formation continue au sein du ministère de la Sécurité publique, cette formation regroupe 20 policiers nationaux. Elle s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre Madagascar et l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC).

Deux experts du FBI sont intervenus durant cette session. « Leur mission est de transmettre leur savoir-faire en matière d'enquête et de détection des cas d'exploitation sexuelle sur les enfants ainsi que de traite humaine, des fléaux souvent transnationaux et complexes », selon un communiqué de la Police nationale malgache, tout en continuant que « la présence renforcée de policiers formés à Ivato, principal point d'entrée et de sortie du territoire, constitue un levier stratégique dans la prévention et la répression de ces crimes ». Une démarche qui illustre l'engagement des autorités à protéger les plus vulnérables et à garantir un environnement sûr pour tous.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.