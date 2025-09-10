Madagascar: Lutte contre les abus sexuels - Le FBI aux côtés de la Police nationale

Une session de formation spécialisée destinée aux policiers nationaux en poste à l'aéroport international d'Ivato a été officiellement lancée le 8 septembre 2025 au centre Bertin Razafindrazaka. Prévue durer quatre jours, cette initiative vise à mieux outiller les forces de l'ordre dans la lutte contre la traite des êtres humains et les abus sexuels sur mineurs.

Sous la houlette du Contrôleur Général de Police Pierrette Marie Françoise Rasoamananjara, directrice de la Recherche et de la Formation continue au sein du ministère de la Sécurité publique, cette formation regroupe 20 policiers nationaux. Elle s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre Madagascar et l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC).

Deux experts du FBI sont intervenus durant cette session. « Leur mission est de transmettre leur savoir-faire en matière d'enquête et de détection des cas d'exploitation sexuelle sur les enfants ainsi que de traite humaine, des fléaux souvent transnationaux et complexes », selon un communiqué de la Police nationale malgache, tout en continuant que « la présence renforcée de policiers formés à Ivato, principal point d'entrée et de sortie du territoire, constitue un levier stratégique dans la prévention et la répression de ces crimes ». Une démarche qui illustre l'engagement des autorités à protéger les plus vulnérables et à garantir un environnement sûr pour tous.