Sénégal: Ligue 1 sénégalaise - La nouvelle saison et la valse des entraîneurs

Dakar — Plusieurs clubs de Ligue 1 sénégalaise ont changé d'entraîneur en prélude au démarrage de la saison de football 2025-2026, dans l'espoir d'être plus en phase et mieux préparés pour les objectifs qu'ils se sont fixés.

La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a annoncé en juillet le démarrage de la nouvelle saison de football le 11 octobre prochain.

Dans cette optique, plusieurs clubs de l'élite sénégalaise ont déjà entamé leur préparation, dont le champion sortant, le Jaraaf de Dakar, qui a enregistré le départ de son entraîneur Malick Daff.

Ce dernier est l'un des artisans de la bonne saison de l'équipe de la Médina en championnat et en coupe de la Confédération africaine de football l'année dernière.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a signé un bail de trois ans avec Teungueth FC, club fanion de la ville de Rufisque.

Les champions du Sénégal en 2024, désireux de rebondir après une mauvaise saison, s'offrent l'un des meilleurs techniciens sénégalais.

Cet ancien international sénégalais des années 1990 a remporté la première Coupe d'Afrique des nations du Sénégal dans la catégorie des moins de 20 ans.

Pour pallier son départ, le Jaraaf a engagé l'entraîneur de l'équipe nationale locale, Souleymane Diallo, médaillé de bronze avec les Lions locaux lors de la dernière édition du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) qui a pris fin le 30 août dernier.

Diallo a dirigé plusieurs clubs dont Guédiawaye FC, l'Union sportive de Ouakam et Tengueth FC. Il a aussi été champion d'Afrique avec l'équipe nationale les moins de 17 ans du Sénégal comme sélectionneur adjoint.

Le technicien, par ailleurs maître de conférences à l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport (INSEPS) de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, sera très attendu par les supporters du Jaraaf de Dakar, club le plus titré du Sénégal.

L'équipe de la Médina, championne du Sénégal en titre, va disputer les préliminaires de la Ligue des champions face à l'équipe camerounaise Colombe Sportive du Sud.

Comme le Jaraaf et Tengueth FC, la Linguère, l'AS Pikine, Guédiawaye FC, HLM, le Stade de Mbour et Cambérène ont également changé d'entraîneur.

La Linguère de Saint-Louis a misé sur Abdoulaye Sy, ancien coach de Génération Foot et Dakar Sacré-Coeur, au poste d'entraîneur principal de son équipe première, qui a signé un bail de deux ans en faveur du club saint-louisien.

L'AS Pikine, de son côté, a rappelé El Hadj Massamba Cissé comme entraîneur principal pour les deux prochaines saisons, avec comme adjoint Idy Sy.

Le nouvel entraîneur pikinois n'est pas en terrain inconnu pour avoir dirigé le même club par le passé.

Engagé en août 2024 par la Linguère de Saint-Louis, El Hadj Massamba Cissé avait été limogé en pleine saison.

Guédiawaye FC, l'autre club phare de la grande banlieue dakaroise, s'est attaché les services d'Alioune Mbaye comme entraîneur principal, avec comme assistant Abdoulaye Guèye.

Mbaye fait en réalité son retour à Guédiawaye FC. Il était l'artisan du retour des Crabes en Ligue 1, avant de se laisser tenter successivement par Oslo FA, Keur Madior et la Jeanne d'Arc de Dakar.

L'ancien entraîneur de Guédiawaye FC, Ansou Diadhiou, s'est lui engagé avec le Stade de Mbour, nouvellement promu au sein de l'élite.

L'ancien du Casa Sports de Ziguinchor aura la lourde tâche de diriger le club mbourois, qui affiche de grandes ambitions pour son retour au sein de l'élite.

L'AS Cambérène va évoluer pour la première fois dans l'élite avec un nouveau technicien en la personne de Babacar Kane dit "Mbaye Yoff", qui succède à Pape Birahim Ba, artisan de la montée de l'équipe en Ligue 1.

Sans licence d'entraîneur, Pape Ibrahim Bâ ne pouvait continuer l'aventure avec l'AS Cambérène.

L'ASC HLM de Dakar, dernier club à changer d'entraîneur, a recruté Christian Basse, un ancien entraîneur ayant exercé à l'Institut Diambars. Il est reconnu pour son exigence et sa passion du beau jeu.

Le Casa Sports de Ziguinchor, AJEL de Rufisque, l'Union sportive de Gorée, l'Union sportive de Ouakam (USO), Génération Foot, Wally Daan, la SONACOS et Dakar Sacré-Coeur (DSC) ont jusque-là gardé leur entraîneur.