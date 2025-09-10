Sénégal: SOS Villages d'enfants bénéficiaire d'un projet pour une alimentation saine et durable à Kaolack

Dakar — L'organisation SOS Villages d'enfants au Sénégal a été choisie par la Fondation Auchan Sénégal pour bénéficier d'un projet portant sur le renforcement de l'accès à une alimentation saine et durable dans la commune de Kaolack (centre).

Dénommé "Green Project- terres solidaires", ce projet d'une durée de deux ans bénéficie d'un financement de de plus de 21 millions de francs CFA.

"C'est un projet qui est issu d'une longue compétition internationale, mais qui nous a permis d'avoir une victoire éclatante [...]", a expliqué Papa Daouda Diop, directeur national de SOS Villages d'enfants, lors de la remise du prix à Dakar, mardi.

Selon Pape Daouda Diop, ce projet est une réponse à "un enjeu majeur : prévenir les risques de malnutrition et améliorer le bien-être nutritionnel des personnes en situation de vulnérabilité".

"Le Green Project-Terres solidaires permet aujourd'hui de prendre en charge" ce "défi" relatif à la prise en charge des besoins nutritionnels des enfants et des communautés.

"Actuellement, le projet vise pas moins de 2 400 personnes au niveau indirect et directement, 800 personnes seront impactées par cette initiative-là", a-t-il dit.

SOS Villages d'enfants Sénégal a remporté la mise à l'issue d'une sélection internationale, puisqu'ils étaient "en compétition aussi avec les autres pays".

Avec cette initiative, Kaolack devient un "exemple concret d'action collective" en faveur d'une nutrition "saine, durable et solidaire", a conclu Mme Boutahha.

Plus de 100 entreprises et associations ont participé à ce concours, selon la directrice générale d'Auchan Sénégal.

"On ne pensait pas qu'il allait y avoir un tel engouement. Ce qui a fait la différence, c'est la question de la nutrition qui est derrière ce projet", a souligné Hanan Boutahha.