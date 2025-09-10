Afrique: Éliminatoires mondial 2026 - Le Sénégal, l'Egypte, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud en pole position pour la qualification

10 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le Sénégal, l'Egypte, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud ont pris mercredi une sérieuse option pour se qualifier directement à la Coupe du monde 2026, prévue aux Etats-Unis, Canada et Mexique. Dans le groupe B, les Lions ont renversé (3-2) la République démocratique du Congo à Kinshasa. Ils prennent la tête du Groupe B, avec 18 points. Les protégés de Pape Bouna Thiaw vont tenter, en octobre face au Soudan du Sud et à la Mauritanie, de se qualifier pour leur quatrième fois aux phases finales de la Coupe du Monde, une troisième fois d'affilée. De son côté, la RDC devra rebondir contre le Togo et le Soudan.

Dans le groupe A, l'Egypte avait l'occasion de se qualifier à la Coupe du monde à Ouagadougou face au Burkina Faso. Mais les Etalons ont tenu en échec les Pharaons. Toutefois, l'Egypte avec cinq points d'avance sur le Burkina Faso, est bien placée pour valider sa qualification au prochain mondial, en octobre. L'Afrique du Sud domine le groupe C, malgré le match nul obtenu (1-1) devant le Nigeria à domicile. Les Bafana Bafana conservent néanmoins six points d'avance sur les Supers Eagles et gardent leurs chances de se qualifier directement.

L'équipe du Nigeria, à la deuxième place du groupe peut espérer les barrages pour se qualifier. Dans le groupe D, le Cap-Vert a battu (1-0) le Cameroun. Les Requins bleus comptent quatre points d'avance et pourront valider leur billet de qualification pour une première participation à la Coupe du monde. Les Lions Indomptables vont batailler lors des deux prochaines journées pour s'assurer une deuxième place, synonyme de barrages.

Dans le groupe F, les Éléphants de Côte d'Ivoire ont pris un point précieux face au Gabon à Franceville. Les Ivoiriens restent leaders de la poule F grâce à ce point du nul. Ils sont en pole position pour se qualifier. Les champions d'Afrique vont affronter les Seychelles et le Kenya en octobre. Le Maroc (groupe E) et la Tunisie (groupe H) sont les premières nations africaines à se qualifier pour la Coupe du monde 2026.

