Cote d'Ivoire: Coopération du pays et les Comores - Des opérateurs économiques comoriens à la conquête du marché ivoirien

Une délégation d'entrepreneurs comoriens séjourne en Côte d'Ivoire depuis le 9 septembre.

Organisée par la Mission export du Programme d'appui à la production, à l'industrialisation et au libre-échange aux Comores (Apile), cette visite en terre ivoirienne vise à présenter les produits comoriens aux entrepreneurs ivoiriens et à tisser des partenariats commerciaux durables avec le secteur privé ivoirien.

Le mardi 9 septembre 2025, ces hommes et femmes d'affaires comoriens, évoluant dans les domaines de la cosmétique, de l'agriculture et de l'agro-industrie, ont eu une rencontre avec leurs homologues ivoiriens.

Selon Siti Ben Boina, coordonnatrice de la Mission export Apile-Onudi Comores, cette visite représente une opportunité stratégique de coopération Sud-Sud, contribuant à l'ouverture de nouveaux débouchés pour les entreprises comoriennes et au renforcement des relations économiques africaines. « Nous voulons établir des liens commerciaux avec des entrepreneurs ivoiriens, mieux comprendre le marché ivoirien, et voir comment nous y inscrire en captant des opportunités et en créant des ponts. Nous sommes persuadés que c'est dans l'intégration régionale que nous deviendrons plus forts », a-t-elle expliqué.

Elle a également ajouté que cette initiative s'inscrit dans la stratégie d'intégration des Comores à la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) et vise à renforcer les échanges économiques entre les deux pays. « C'est une opportunité pour nos entrepreneurs d'accéder à ce marché et de faciliter les échanges commerciaux intra-africains. Les chiffres sont encore faibles dans ce domaine. Nous sommes présents pour voir comment progresser. Notre objectif est de permettre à nos entreprises d'être compétitives », a soutenu Siti Ben Boina.

Imrane Barwane, représentant du Capex Comores (Centre d'appui aux exportations), a, pour sa part, encouragé les entreprises ivoiriennes à s'intéresser aux Comores. « Peu d'entreprises s'y intéressent. Nous voulons saisir les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Ensemble, nous allons voir comment renforcer cette dynamique, qui sera profitable aux deux parties à travers des relations d'affaires sur le long terme », a-t-il déclaré. Il a ajouté que cette mission constitue une opportunité pour renforcer les relations entre les secteurs privés ivoirien et comorien dans le cadre du financement de projets.

À noter que le Programme d'appui à la production, à l'industrialisation et au libre-échange aux Comores (Apile), financé par l'Union européenne et mis en oeuvre par l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi) et le Centre du commerce international, découle de la ratification de l'Accord de partenariat économique (Ape) avec l'Union européenne en janvier 2019 par les Comores.

Il vise à renforcer la capacité de production locale et, plus particulièrement, la transformation des produits, afin de réduire les importations de produits finis sur le marché national, d'une part, et d'accroître les opportunités d'exportation de produits à plus forte valeur ajoutée, d'autre part. Il contribue également à la création d'emplois décents pour les femmes et les hommes aux Comores.