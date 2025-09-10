Cote d'Ivoire: Tournoi Children of Africa de la Bagoué - L'Académie Chigata s'impose et confirme sa suprématie

La passion du football a, une nouvelle fois, tenu ses promesses à Kouto. Le samedi 6 septembre 2025, le terrain municipal a vibré au rythme de la finale de la 5e édition du tournoi Children of Africa, doté du trophée de la Première dame Dominique Ouattara. Ce tournoi était placé sous le parrainage du ministre Bruno Nabagné Koné, président du Conseil régional de la Bagoué.

Après trois semaines de compétition, qui ont vu huit équipes locales s'affronter dans une ambiance festive, le verdict est tombé : l'Académie Football club Chigata de Kouto a remporté le trophée pour la troisième fois consécutive. Les protégés de l'Académie se sont imposés face au Bagoué Fc (1-0), grâce à un but de Traoré Souleymane en première période. Un exploit qui a déclenché les ovations d'un public enthousiaste et fier de ses jeunes talents.

Au coup de sifflet final, le parrain de la compétition, Bruno Koné, a salué la qualité du spectacle : « Nous avons assisté à un très bon match. Ces jeunes ont démontré de belles qualités. Je souhaite qu'ils puissent grandir avec cette expérience pour représenter la Bagoué dans des compétitions nationales et internationales. »

Dans les tribunes, plusieurs personnalités ont partagé la ferveur des supporters, dont le Dr Yamoussa Coulibaly, Pdg de Challenge Immobilier International, qui a rappelé la portée de l'événement : « Le sport, c'est la joie et la fraternité. Aujourd'hui, nous avons vu ce que le football peut offrir de meilleur : du jeu, de la passion et du partage. »

Avec cette victoire, l'Académie Chigata confirme sa suprématie dans la Bagoué et écrit une nouvelle page de son histoire. Plus qu'un simple tournoi, Children of Africa révèle chaque année des talents prometteurs et insuffle un souffle nouveau au football régional.