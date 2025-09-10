Cote d'Ivoire: Tournoi Children of Africa de la Bagoué - L'Académie Chigata s'impose et confirme sa suprématie

9 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Hervé Adou

La passion du football a, une nouvelle fois, tenu ses promesses à Kouto. Le samedi 6 septembre 2025, le terrain municipal a vibré au rythme de la finale de la 5e édition du tournoi Children of Africa, doté du trophée de la Première dame Dominique Ouattara. Ce tournoi était placé sous le parrainage du ministre Bruno Nabagné Koné, président du Conseil régional de la Bagoué.

Après trois semaines de compétition, qui ont vu huit équipes locales s'affronter dans une ambiance festive, le verdict est tombé : l'Académie Football club Chigata de Kouto a remporté le trophée pour la troisième fois consécutive. Les protégés de l'Académie se sont imposés face au Bagoué Fc (1-0), grâce à un but de Traoré Souleymane en première période. Un exploit qui a déclenché les ovations d'un public enthousiaste et fier de ses jeunes talents.

Au coup de sifflet final, le parrain de la compétition, Bruno Koné, a salué la qualité du spectacle : « Nous avons assisté à un très bon match. Ces jeunes ont démontré de belles qualités. Je souhaite qu'ils puissent grandir avec cette expérience pour représenter la Bagoué dans des compétitions nationales et internationales. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans les tribunes, plusieurs personnalités ont partagé la ferveur des supporters, dont le Dr Yamoussa Coulibaly, Pdg de Challenge Immobilier International, qui a rappelé la portée de l'événement : « Le sport, c'est la joie et la fraternité. Aujourd'hui, nous avons vu ce que le football peut offrir de meilleur : du jeu, de la passion et du partage. »

Avec cette victoire, l'Académie Chigata confirme sa suprématie dans la Bagoué et écrit une nouvelle page de son histoire. Plus qu'un simple tournoi, Children of Africa révèle chaque année des talents prometteurs et insuffle un souffle nouveau au football régional.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.