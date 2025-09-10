Madagascar: Littérature - Ikalamara désormais disponible en version audio

« Ikalamara », un livre jeunesse écrit par Mampianina Randria, publié vers la fin de l'année 2024 par les éditions Karné, est désormais disponible en version audio.

Cela a été possible grâce à une coédition des Éditions Karné avec FCaudioÉdit qui a pris en charge sa production. Ainsi, ce nouveau livre audio est lu par Lina Ketevi, sur les Compositions originales de Guy Luvain's.

En rappel, le livre raconte l'histoire d'une petite fille qui rencontre des difficultés liées à la couleur de sa peau, mais qui parvient à surmonter ces épreuves. Elle est destinée aux enfants de 8 à 14 ans, mais pourrait tout aussi bien intéresser les adultes. L'ouvrage a pour objectif de promouvoir le respect de la diversité culturelle.

Il s'agit d'une nouvelle oeuvre qui s'inscrit dans l'engagement de l'auteure à promouvoir la lecture auprès des jeunes. Elle a été soutenue par le projet Ressources éducatives financé par l'AFD - Agence française de développement et mis en oeuvre par l'Institut français pour sa composante « Lire pour apprendre ».