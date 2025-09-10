Madagascar: LJo - Bientôt à Ankarabe

Il confirme sa place dans le paysage musical malgache et prouve qu'il est loin d'être « démodé », contrairement à ce que disent certains. La preuve : la formation de Toamasina offrira un live très attendu à ses fans de la capitale culturelle antakarana, le vendredi 10 octobre prochain, au restaurant-bar Le Passage, à partir de 21 heures.

« Vady » et « Ino tianao », sans oublier « Zistoara », « Ramalala », « Sao hanegnina », mais aussi « Sarotro », feront partie du répertoire de la soirée. Les jeunes femmes d'Ambilobe, qui l'attendaient depuis longtemps, auront enfin l'occasion de voir leur idole sur scène, après l'avoir écouté sur leurs playlists et leurs enceintes JBL au bord du fleuve Mahavavy.

LJo bénéficie d'un public fidèle dans cette localité, malgré l'isolement causé par l'effondrement du pont de Mahavavy. Heureusement, Internet a su maintenir ce lien, indépendamment de l'état des infrastructures routières.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les organisateurs de l'événement, eux, se montrent confiants. Dès la publication de l'affiche sur Facebook, les réactions et commentaires positifs ont afflué. Ce n'est d'ailleurs pas le premier concert de l'artiste : entre 2020 et 2021, il avait déjà enchaîné les lives à guichets fermés. Si auparavant il partageait la scène avec des chansonniers locaux comme Joudas, cette fois-ci, il occupera la scène en solo.

Côté carrière, ses sept années de parcours lui ont permis d'affirmer son identité artistique : maturité textuelle, technique vocale affinée, choix mélodiques justes, clips soignés... son évolution est indéniable. Certes, sept ans restent peu par rapport à ses aînés à la carrière plus longue, mais LJo a su tenir le cap, là où d'autres chanteurs de sa génération s'effacent peu à peu. Finaliste d'une des plus grandes compétitions musicales de Madagascar, il a prouvé son talent et gagné en force, enchaînant depuis lors les succès.

Aujourd'hui, ce jeune mélomane poursuit sa route. Madagascar devient presque trop étroit pour son talent. Sa voix séduit désormais bien au-delà des frontières, ébranlant la scène musicale de la zone Sud-Ouest de l'océan Indien grâce à ses performances entre 2022 et 2023.