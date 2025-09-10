Le Président Andry Rajoelina a tenu une séance de travail avec la mission du Fonds Monétaire International dirigée par le chef de mission Constant Lonkeng Gouana hier au Palais d'Iavoloha. Une rencontre s'inscrivant dans le cadre du suivi des programmes Fonds Élargi de Crédit (FEC) et la Facilité de Résilience et de Durabilité (FRD), en vue de la préparation de la troisième revue prévue se tenir à la fin du mois d'octobre 2025.

Les deux parties sont d'accord sur les engagements pris par Madagascar pour renforcer la stabilité économique, d'accélérer la mise en oeuvre des réformes structurelles et de promouvoir la croissance durable et inclusive au bénéfice de l'ensemble de la population malgache. Ce face-à-face a permis de faire le tour d'horizon des réformes engagées et de discuter des points à améliorer.

Discipline budgétaire. Tout en évoquant les priorités stratégiques de la Politique générale de l'Etat, entre autres la transformation agricole, la transition énergétique, l'industrialisation, la valorisation du capital humain et la bonne gouvernance, le chef de l'État a soutenu qu'il est essentiel d'accélérer la mise en oeuvre des programmes pour obtenir des résultats concrets.

Toutefois, fidèle à son engagement et à ses principes priorisant les intérêts supérieurs de la population, Andry Rajoelina tente de convaincre la mission du Fonds monétaire International afin que les réformes prévues soient adaptées aux réalités malgaches.

« Notre cap est clair. C'est instaurer la discipline budgétaire et promouvoir une gouvernance responsable... Mais il est nécessaire d'adapter le rythme de nos réformes aux réalités nationales mais également internationales afin d'éviter des crises sociales qui pourraient anéantir nos efforts », a-t-il déclaré.

Masse salariale. Le Président fait référence aux réformes engagées par Madagascar, notamment en mettant en oeuvre le Plan de redressement de la Jirama et la mise en place du mécanisme d'ajustement automatique des prix des carburants visant à rapprocher les prix à la pompe de la vérité des prix. Il a aussi évoqué les mesures prises pour contenir la masse salariale malgré les pressions syndicales afin de préserver les équilibres macro-économiques.

Sur le plan de la gouvernance, le chef de l'État a rappelé la décision prise en 2019 pour instaurer un mécanisme de recouvrement des avoirs illicites et l'adoption récente de la nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption période 2025 - 2030. « Ces réformes traduisent la volonté ferme du gouvernement de restaurer la discipline budgétaire, de consolider la stabilité macro-économique et de poser les bases solides d'un développement durable », a-t-il soutenu.

Le chef de mission du FMI quant à lui, a tenu à saluer les efforts entrepris par Madagascar et a félicité le gouvernement malgache pour la pertinence de son approche qui cherche à concilier réformes économiques et cohésion sociale. Et il fait savoir au passage que les programmes soutenus par le FMI sont parfaitement alignés sur les réalités nationales et que les préoccupations sociales, notamment la prévention des crises, sont au coeur de la coopération.