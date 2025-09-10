Madagascar: Enseignement supérieur - L'IFT célèbre vingt-quatre ans d'engagement au service de la formation technique

10 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

Depuis vingt-quatre ans, l'Institut de Formation Technique (IFT) s'est imposé comme un acteur de référence dans le paysage de l'enseignement supérieur privé à Madagascar. Des milliers d'étudiants y ont été formés, bénéficiant d'un enseignement en phase avec les exigences du marché de l'emploi.

Ce qui distingue l'IFT, c'est l'implication directe de son PDG, Valisaona Andriambolanirina, dans les activités pédagogiques. Un engagement rare, qui lui permet de mieux cerner les besoins des étudiants, tout en répondant aux attentes du marché du travail.

Les inscriptions pour la rentrée 2025 sont d'ores et déjà ouvertes pour les nouveaux bacheliers, avec une rentrée officielle prévue le 13 octobre. L'IFT, reconnu par l'État malgache et conforme au système LMD, propose des formations dans plusieurs filières : BTP, Gestion et Management, Informatique, Information-Communication-Journalisme, Droit, et Sciences de l'Environnement.

Présent à Antananarivo, Fianarantsoa, Antsirabe et Mahajanga, l'IFT s'est également illustré au concours national Webcup, décrochant le prix du meilleur développeur ainsi que le « Coup de coeur du jury ».

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.