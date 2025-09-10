Depuis vingt-quatre ans, l'Institut de Formation Technique (IFT) s'est imposé comme un acteur de référence dans le paysage de l'enseignement supérieur privé à Madagascar. Des milliers d'étudiants y ont été formés, bénéficiant d'un enseignement en phase avec les exigences du marché de l'emploi.

Ce qui distingue l'IFT, c'est l'implication directe de son PDG, Valisaona Andriambolanirina, dans les activités pédagogiques. Un engagement rare, qui lui permet de mieux cerner les besoins des étudiants, tout en répondant aux attentes du marché du travail.

Les inscriptions pour la rentrée 2025 sont d'ores et déjà ouvertes pour les nouveaux bacheliers, avec une rentrée officielle prévue le 13 octobre. L'IFT, reconnu par l'État malgache et conforme au système LMD, propose des formations dans plusieurs filières : BTP, Gestion et Management, Informatique, Information-Communication-Journalisme, Droit, et Sciences de l'Environnement.

Présent à Antananarivo, Fianarantsoa, Antsirabe et Mahajanga, l'IFT s'est également illustré au concours national Webcup, décrochant le prix du meilleur développeur ainsi que le « Coup de coeur du jury ».