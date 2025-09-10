Madagascar: Égalité femmes-hommes - Madagascar à la onzième place sur le continent

Malgré des avancées majeures enregistrées, Madagascar doit encore relever plusieurs défis pour atteindre une effective parité femme-homme.

La Grande île fait partie des pays ayant réalisé des progrès significatifs par rapport à l'année 2024 en termes d'égalité femme-homme. C'est ce qu'apprend le rapport Global Gender Gap Report 2025 publié par le Forum Économique Mondial. Ce document relate les « disparités entre les femmes et les hommes ».

Pour ce faire, les initiateurs du rapport se sont basés sur une quinzaine d'indicateurs, dont « le taux de participation au marché du travail, l'égalité des salaires pour un travail similaire, le taux d'alphabétisation, l'espérance de vie et les pourcentages de femmes députés et ministres » regroupés dans quatre domaines que sont la « participation économique, le niveau d'éducation, la santé et la survie, l'autonomisation politique. » En obtenant un score de 0,734, Madagascar se positionne à la onzième place dans la région Afrique et 58e au niveau mondial.

A améliorer

La position malgache est respectable mais perfectible. Le pays est bien positionné en Afrique subsaharienne mais loin derrière les dirigeants régionaux. Il conviendrait de noter que le classement permet d'avoir une analyse détaillée de l'évolution de 148 économies.

Soit, une analyse effectuée sur plus des deux tiers de la population mondiale et basée sur des données récentes issues d'organismes et institutions internationales d'envergure. Pour le cas de Madagascar, un classement renforcé exige au pays d'agir sur plusieurs axes où l'écart entre les sexes reste le plus profond. La participation politique et économique des femmes en est un exemple.