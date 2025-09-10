Madagascar: Masters de pétanque/Final four - Le pays échoue en finale

L'équipe malgache a perdu en finale du Masters de pétanque, édition 2025. Elle s'est inclinée face à la bande à Bonetto, hier soir, à La Talaudière, en France.

Finale ratée. Madagascar s'est incliné de façon unilatérale, sur le score de 4 à 13, face à l'équipe de Mickaël Bonetto, durant la finale du Final Four de la 26e édition du Masters de pétanque, qui n'a duré que cinquante-six minutes. Le duel final s'est déroulé tard, hier soir, à La Talaudière, en France.

L'équipe, composée de Faratiana Rakotoniaina dit « Tiana Kely », au point, Faralahy Urbain Ramanatiaray alias « Baloti », au milieu, Yves Sédrick Rakotoarisoa et Jean-François Daniel Rakotondrainibe surnommé « Zigle » au tir, rate ainsi la deuxième étoile malgache.

La formation de Zoel Alhenj Tonitsihoarana, surnommé « Toutoune », Lahatra Randriamanantany, Fanirisoa Randrianatoandro et Frédéric Rakotoariniaina avait remporté l'unique titre malgache dans cette prestigieuse compétition en 2014.

Bonetto et ses coéquipiers ont démarré la partie avec une grosse mène de quatre points, suivie d'une autre de cinq points à la 3e mène. Yves a enchaîné les trous au cours des trois premières mènes, ce qui a permis à l'équipe française de creuser l'écart (1-9).

Le trio de la Grande Île a ensuite tenté de remonter la pente et a réussi à réduire le score (4-9). Zigle a remplacé Yves à la 5e mène, mais il n'a pas assuré ses tirs à 100 %. L'équipe de Mickaël Bonetto, Christophe Sarrio et Ludovic Montoro a bouclé la finale au bout de six mènes.

L'argent pour Madagascar

En demi-finale, Madagascar a éliminé sans complexe l'équipe Riviera sur le score de 13 à 5. Celle-ci était composée de Sébastien Rousseau, Baudino et Hatchadourian. L'équipe du vice-champion du monde, Tiana Kely, l'a emporté en treize mènes, en 1h37. Madagascar a toujours mené, jusqu'à l'égalisation à 5 partout lors de la 9e mène, dont deux ont été annulées.

La sélection malgache a opté pour une tactique de jeu inhabituelle, avec moins d'attaques. La bande à Rousseau a commencé à rater ses tirs à partir de la 10e mène et a dû procéder au tir au but pendant des 11e et 12e mènes, avant que la bande à Yves ne boucle en beauté la partie avec une grosse mène de six points.

À sens unique, l'équipe de Mickaël Bonetto avait écarté, lors de la première demi-finale, la formation championne du monde d'Italie, également titrée au Masters en 2023 et 2022.

L'Italie était représentée par la triplette Cometto, Cocciolo et Chiapello, cette fois sans son tireur d'élite, atteint du Covid.

Madagascar a enregistré trois victoires durant les sept étapes qualificatives : à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pendant l'étape inaugurale le 26 juin, puis au cours de la troisième à Cluses et de la cinquième à Nevers.