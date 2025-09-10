Afrique: Football/Mondial 2026 - La qualification des Barea entre les mains du Ghana

Madagascar reste dans la course à la qualification pour la Coupe du monde 2026. Les hommes du coach Corentin Martins repartent de Casablanca, après deux victoires et une deuxième place au classement.

Remporter les deux prochaines et dernières journées ne suffira peut-être pas pour se qualifier à l'issue de cette phase de groupes. Comme lors du 8e Championnat d'Afrique des Nations, où Madagascar s'est qualifié pour la finale et avait remporté une médaille d'argent historique, les Barea A peuvent compter sur leur mental d'acier et leur solidarité pour espérer aller plus loin.

Certes, Madagascar est toujours en lice après les deux victoires motivantes des 7e et 8e journées qualificatives pour la Coupe du monde 2026, respectivement contre la République centrafricaine (2-0) et le Tchad (3-1) lundi soir. Mais finir en tête du groupe reste un véritable parcours du combattant et dépend de plusieurs paramètres.

Arracher les victoires contre le Mali et les Comores- deux équipes théoriquement supérieures- afin d'assurer les six points ne sera pas une tâche facile. Ces deux nations sont encore en lice pour décrocher la place de meilleur deuxième et feront tout pour ne rien lâcher.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour espérer terminer premiers du groupe, les Barea devront d'abord assurer ces six points en battant les Aigles du Mali et les Coelacanthes des Comores.

Dernière ligne droite

Mais cela ne suffira que si les Black Stars du Ghana ne remportent qu'un seul de leurs deux matchs, contre la Centrafrique et les Comores. Si le Ghana décroche deux victoires, ou même une victoire et un match nul, il sera qualifié directement, comme les huit autres leaders de groupe à l'issue de la phase qualificative.

Dans ce cas, la course à la deuxième place du groupe se jouera entre Madagascar, le Mali (à un point de différence) et les Comores (à quatre points d'écart).

La qualification pour les barrages est une autre histoire, car seules les quatre meilleures deuxièmes équipes parmi les neuf groupes de la zone Afrique disputeront des matchs de barrage, l'équivalent de demi-finales, puis d'une finale à élimination directe. Le vainqueur de ces barrages jouera ensuite le barrage intercontinental.

Une défaite pendant les deux prochaines journées serait synonyme d'élimination pour Madagascar. Les Barea ont savouré leurs deux victoires de lundi soir.

« On va respirer, souffler, savourer ces deux victoires et notre deuxième place. Les deux derniers matchs contre les Comores et le Mali vont arriver très vite, mais on a un peu de temps pour y réfléchir. Je suis content de ce groupe qui a pris six points, un groupe qui n'a rien lâché... Tout n'est pas parfait, mais on est heureux de repartir de Casablanca avec six points », souligne le coach Corentin Martins.

De son côté, Arnaud Randrianantenaina déclare: « Personnellement, j'ai confiance en notre qualification. Ce ne sera pas facile, mais quand on est solidaire, on peut arracher la victoire ensemble, comme on l'a fait. »

En déplacement, Madagascar affrontera les Comores le 10 octobre, pour le compte de la 9e journée, puis jouera contre le Mali le 13 octobre, pour la 10e et dernière journée qualificative.

Classement groupe I (8e journée)

1-Ghana 19 (+11)2-Madagascar 16 (+7)3-Comores 15 (+1)4-Mali 12 (+6)5-Centrafrique 5 (-9)6-Tchad 1 (-16)Serge Rasanda