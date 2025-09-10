Madagascar: Éducation - Des cahiers scolaires pour plus d'un million d'élèves

La distribution de kits scolaires se poursuit, cette année, avec la remise de cahiers scolaires. Cette initiative vise à alléger les charges des parents et à améliorer les performances scolaires.

Plus d'un million d'élèves bénéficieront de kits scolaires, en cette année scolaire 2025-2026. Des cahiers scolaires composés de cahiers de dessin, de cahiers d'écriture, de cahiers de 96 pages et de 42 pages, fournis par l'État, seront distribués à un million cinquante-sept mille trente-neuf élèves, selon les détails d'informations.

« Ces fournitures seront prioritairement distribuées aux élèves du préscolaire et du primaire, jusqu'à la classe de 7e, dans les districts et les communes défavorisés, ainsi que dans les zones rurales et les quartiers les plus démunis », a indiqué la ministre de l'Éducation nationale, le Dr Marie Michelle Sahondrarimalala, hier, lors de la remise de kits scolaires aux élèves de l'École primaire publique (EPP) Ambatobe.

Les trois cent quatre-vingt-dix élèves de cet établissement scolaire ont reçu des fournitures complètes de la part du couple présidentiel. Les kits sont composés de sac, de cahiers, de stylos, de règles, de gourdes, de gouaches, de feutres, de crayons de couleur, d'ardoises, de pinceaux, de tabliers, de dictionnaires Larousse et de Rakibolana, de jeux éducatifs, d'articles d'hygiène, comme une serviette, une brosse à dents et bien d'autres fournitures.

« Plus d'un million d'élèves recevront des kits scolaires, cette année. Mais nous avons souhaité faire un geste particulier pour les élèves de l'EPP Ambatobe, où nous passons souvent », a déclaré le chef de l'État, Andry Rajoelina.

Très attendue

Ces fournitures permettront non seulement de réduire les charges financières des parents, mais aussi d'améliorer les performances scolaires. L'EPP Ambatobe, rénovée par les enfants du président de la République, a vu ses résultats scolaires s'améliorer.

91 % de ses élèves ont réussi l'examen du CEPE lors de la session 2025. « Nous lançons un défi. Tous les élèves réussiront l'examen », a promis le Dr Marie Michelle Sahondrarimalala.

La dotation de ces kits scolaires est très attendue. Le lendemain de la rentrée scolaire, de nombreux élèves ne disposent pas encore de fournitures scolaires complètes. Des élèves au niveau des collèges d'enseignement général (CEG) souhaitent également en bénéficier. Des enseignants des CEG rapportent que certains élèves n'ont que cinq cahiers, en ce moment, alors qu'il en faudrait au moins deux par matière, soit seize cahiers pour l'ensemble des matières au collège.

Cent quatre-vingts filles inscrites gratuitement

Cette année, sous l'impulsion de Mialy Rajoelina, Première dame, plus de cent quatre-vingts filles issues des seize régions de Madagascar ont intégré gratuitement les collèges d'enseignement général (CEG). Elles bénéficient de bourses scolaires, grâce au programme Eager, financé par la Banque mondiale.

Le but est de les maintenir le plus longtemps possible à l'école pour éviter les grossesses précoces. Le ministère de l'Éducation nationale se lance comme objectif d'étendre les bénéficiaires dans tout Madagascar.