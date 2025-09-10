Madagascar: Basketball 5x5/N1A dames - MB2ALL écrase Fandrasa

L'opposition entre MB2ALL d'Analamanga et Fandrasa de Haute-Matsiatra s'est transformée en véritable leçon de basketball. MB2ALL a, une fois de plus, franchi la barre des 100 points.

Les protégées de Ndranto Rakotonanahary, coach de MB2ALL, n'ont laissé aucune chance aux joueuses de Fandrasa durant la cinquième journée de la phase finale de la N1A. Les joueuses d'Analamanga se sont imposées sur le score sans appel de 111 à 31, mardi, au Palais des Sports de Mahamasina.

Ce lieu, toujours boudé par le public, a retrouvé son animation avec l'enchaînement des matchs, mardi matin, après une journée de repos. Dès l'entame de la rencontre, Fandrasa a pourtant surpris en ouvrant le score grâce à un tir primé de Fandresena (3-0). Mais cette illusion a vite tourné court.

Muriel, Christiane et Miora ont immédiatement enclenché la machine offensive de MB2ALL. Après trois minutes trente, les joueuses d'Analamanga menaient déjà 11-4, forçant leur entraîneur à demander un temps mort malgré l'avantage. Objectif : recadrer ses joueuses et maintenir la concentration. Le premier quart-temps s'est conclu sur un 25-9 limpide, Muriel cumulant déjà 14 points à elle seule.

Le deuxième quart-temps a confirmé la supériorité des vice-championnes d'Analamanga. En procédant à une large rotation, Ndranto Rakotonanahary a donné un temps de jeu à ses jeunes joueuses sans que le rythme ne baisse. Les paniers ont continué de s'enchaîner 32-15 à cinq minutes de la pause, puis 49-16 à la mi-temps. À ce stade, Fandrasa, avec son effectif très jeune et dominé physiquement, n'a pu que limiter les dégâts.

Une démonstration collective

La deuxième période a rapidement tourné à la démonstration. Dès le retour des vestiaires, MB2ALL a accentué son avance, 62-20 après deux minutes, puis 73-22 après six minutes trente. Christiane s'est illustrée à son tour en devenant la meilleure marqueuse du match avec 18 points, portant le score à 83-22 à la fin du troisième quart-temps.

Dans le dernier acte, la domination s'est transformée en un véritable festival offensif. L'équipe d'Analamanga a franchi le cap symbolique des 100 points à quatre minutes du buzzer (101-25), un signe fort dans ce championnat où la différence de points pourrait s'avérer déterminante. Toutes les joueuses inscrites sur la feuille de match ont marqué, preuve de la profondeur et de la cohésion de l'effectif. Le tableau final a scellé une victoire écrasante : 111-31.

Malgré l'écart, le coach de Fandrasa, Solofonary Rakotoarimanana, a tenu à souligner la leçon tirée de ce match. « La taille et la puissance physique sont nos points faibles. Cinq de mes filles évoluent encore en U18. Mais nous sommes venus pour apprendre et préparer la relève. »

Ndranto Rakotonanahary, son homologue de MB2ALL, a préféré mettre en avant la mentalité de son groupe : « Quel que soit l'adversaire, nous donnons le maximum en faisant tourner l'équipe. Les filles ont tout donné sur le terrain, et le résultat parle de lui-même. »

En signant ce succès fleuve, la formation d'Analamanga confirme son statut de grand favori au sacre et envoie un message clair à la concurrence.