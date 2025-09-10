Madagascar: Équipements - Des prêts simplifiés pour voitures et groupes électrogènes

AccèsBanque Madagascar et Madagascar Automobile (Madauto) ont décidé d'unir leurs efforts pour faciliter l'accès aux véhicules et aux équipements énergétiques. Cette offre s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. Le partenariat, officialisé le 5 septembre à Andraharo, s'inscrit dans une logique d'inclusion financière. Il vise également à soutenir le développement économique local.

Grâce à cette collaboration, les clients peuvent obtenir des financements compris entre 500 000 et 700 000 000 ariary. Les remboursements peuvent s'étaler de six mois à cinq ans, selon les besoins. La procédure est rapide et simple. Les taux sont attractifs et l'accompagnement est personnalisé. Le dispositif permet de financer immédiatement des voitures, utilitaires, motos, scooters ou encore des groupes électrogènes et moteurs. Les plans de remboursement sont adaptés aux capacités financières de chacun.

Pour Thania Sendra Razanatsoa d'AccèsBanque, le partenariat ne se limite pas au financement : « Il offre aussi des avantages concrets et spécifiques aux clients. » Patrick Grangé, directeur commercial de Madauto, précise que les bénéficiaires profitent de conditions préférentielles. Ils bénéficient aussi d'un financement transparent et responsable, ainsi que d'une couverture nationale grâce au réseau combiné des agences AccèsBanque et des points de vente Madauto.

Avec ce dispositif, les deux institutions souhaitent rendre les projets liés à la mobilité et à l'énergie plus accessibles. Elles veulent aider les Malgaches à concrétiser leurs ambitions. Cette démarche ouvre de nouvelles perspectives pour ceux qui souhaitent investir dans leur mobilité ou sécuriser leur approvisionnement énergétique.

