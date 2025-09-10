Madagascar: Ambohitrakely - Des solutions pour la gestion des déchets

Le deuxième projet pilote pour améliorer la gestion des déchets a été lancé samedi dernier à Ambohitrakely et ses environs.

Un dispositif de tri à la source des déchets solides vient d'être lancé à Ambohitrakely et dans les fokontany voisins d'Avaradoha, Ampahibe et Tsarahonenana.

« Il s'agit du deuxième projet pilote d'amélioration du système de gestion des déchets, après une première expérience concluante menée l'an dernier à Ampefiloha Cité », indique un communiqué relatif au lancement de ce projet.

Le principe est que les ménages, principaux producteurs de déchets en milieu urbain, deviennent les premiers acteurs du tri sélectif. Les objectifs affichés sont clairs : réduire la quantité de déchets acheminés vers la décharge finale, encourager le recyclage et la réutilisation, éliminer les dépôts sauvages, promouvoir un changement durable des habitudes et stimuler l'économie circulaire.

Avec ses 66 hectares, soit dix fois plus que la zone d'expérimentation d'Ampefiloha Cité (7 hectares), Ambohitrakely devient un véritable laboratoire à ciel ouvert. Les nouvelles méthodes y seront testées, ajustées et évaluées avant une éventuelle extension à d'autres quartiers.

Sensibilisation

Lors du premier projet, environ deux mille ménages avaient été sensibilisés au tri à la source. Malgré quelques réticences initiales, notamment face à l'utilisation de contenants séparés pour les déchets organiques et non organiques, la population avait fini par adopter le dispositif.

Forts de cette expérience, les initiateurs espèrent que ce deuxième pilote permettra d'aller plus loin et de poser les bases d'une ville plus propre, plus saine et plus respectueuse de l'environnement. Pour cela, les déchets comme les bouteilles en plastique, les canettes, les boîtes de médicaments, les emballages de biscuits sont à mettre dans un même sac, et un autre sac pour les restes alimentaires, comme les épluchures de fruits et légumes, les restes de riz, ainsi de suite. Deux bacs à ordures sont destinés aux déchets organiques et non organiques.