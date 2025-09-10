Madagascar: Glorio Précious - Le nageur asthmatique devenu grand champion

Star montante. En quatre ans, le nageur du Club de Natation de la Côte Est (CNCE) à Toamasina, Koty Sampaniaina Glorio Précious, âgé de 12 ans, reste intouchable dans sa catégorie. Il a commencé la natation à l'âge de 5 ans. « C'est ma mère qui m'a poussé à pratiquer cette discipline pour guérir mon asthme... et je suis guéri à présent », révèle le champion.

Élève de 5e au lycée français de Toamasina, il parvient à bien gérer ses études et son entraînement. Avec le climat de la côte Est, même pendant l'hiver, « je m'entraîne quotidiennement deux heures par jour », confie Glorio.

Malgré son jeune âge, Glorio possède un palmarès impressionnant de cinq pages. Il vient de remporter le trophée du meilleur nageur de sa catégorie (11-12 ans) lors du championnat d'Afrique zone IV (1er -7 septembre) en Eswatini.

Il a raflé six médailles : quatre en or et deux en argent. Il a également battu deux records de la zone IV et signé une meilleure performance. Il a décroché l'or en 200 m nage libre (2:15.34), 100 m brasse (1:18.03), 100 m nage libre (1:02.17), 200 m quatre nages (2:30.93). Les deux dernières performances constituent des records de la zone IV.

L'an passé, Glorio avait décroché une médaille d'or et deux de bronze au championnat d'Afrique zone IV en décembre 2024, respectivement en 100 m dos (or), 200 m nage libre et 200 m quatre nages (bronze).

Une élite de demain

Aux championnats de Madagascar en bassin de 50 m en avril 2025 à Toamasina, il a remporté cinq médailles d'or et une d'argent dans la catégorie benjamin (12-13 ans). Ses cinq titres nationaux ont été obtenus en 100 m dos, 200 m brasse, 200 m quatre nages, 400 m nage libre, Relais 4x50 m quatre nages.

Au cours du premier trimestre, Glorio a également décroché quatre médailles d'or, une d'argent et une de bronze aux championnats de Madagascar en bassin de 25 m, en mars à l'Esca (Antanimena). Il a été sacré champion en 50 m papillon, 200 m nage libre, 200 m quatre nages, 400 m nage libre.

Il a connu un succès similaire en 2024, cumulant huit médailles d'or et signant cinq nouvelles meilleures performances au sommet national sur grand bassin à Ampefiloha. Il a remporté l'or en 50 m dos, 50 m papillon, 50 m nage libre, 100 m nage libre, 100 m dos, 200 m nage libre, 200 m quatre nages (QN), 400 m nage libre.

Quelques mois auparavant, il s'est déjà illustré avec cinq médailles d'or et une d'argent aux championnats nationaux en petit bassin, dans la catégorie 10-11 ans. Il a été titré en 50 m nage libre, 100 m QN, 200 m nage libre, 200 m QN, 400 m nage libre.

Bref, Glorio est un habitué de la plus haute marche du podium : cinq médailles d'or, deux d'argent et une meilleure performance (MP) au sommet national en bassin de 50 m en 2023, et trois médailles d'argent à son tout premier championnat national, en mars 2021 à l'Esca.

En dehors des compétitions fédérales officielles, Glorio s'est aussi illustré aux deux éditions du Festival Mafoaka à Mahajanga (2021 et 2022), à la 11e édition du Vive l'Avenir (4 médailles d'or), ainsi qu'aux quatre éditions de l'Inter-établissements régional de 2021 à 2025. Après son sacre au sommet continental de la zone IV, la future star de l'élite se prépare maintenant pour le Meeting de l'océan Indien, prévu à la fin de cette année.