Madagascar: Santé publique - La rougeole refait surface

10 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Une nouvelle recrudescence de la rougeole est observée. Elle a été détectée dans vingt-deux districts, avec un total de cent cinquante-sept cas confirmés depuis le mois de janvier, selon une source avisée. Parmi les zones touchées figurent Benenitra, Betioky, Sakaraha, Toliara I et II, Tsihombe ou encore Sainte-Marie. « Les zones isolées, particulièrement pendant la saison des pluies, où les campagnes de vaccination ont été difficiles à mener, sont les plus touchées », précise notre source.

Mais des pédiatres à Antananarivo affirment également avoir constaté des cas ces derniers temps. « Nous avons reçu environ un cas par semaine », indique un médecin auprès d'un service de pédiatrie dans la capitale, hier.

Cette source estime qu'un faible taux de couverture vaccinale a pu favoriser la nouvelle propagation de cette maladie évitable par la vaccination. En tout cas, c'est ce qui a provoqué l'épidémie de rougeole qui a frappé Madagascar en 2018-2019. Cette épidémie avait touché plusieurs milliers de personnes et causé plus de mille décès pendant cette grave épidémie, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Récalcitrants

Depuis octobre 2020, Madagascar a introduit la deuxième dose du vaccin contre la rougeole (VAR2) afin de renforcer la prévention. Cependant, de nombreux parents restent encore récalcitrants. Les pédiatres rappellent que la vaccination reste le moyen le plus efficace pour protéger les enfants. Ils soulignent également l'importance d'une bonne alimentation : « La forme grave de la rougeole est rare chez les enfants bien nourris et en bonne santé. »

Des activités de riposte ont été lancées, notamment des campagnes de vaccination. Elles ont porté leurs fruits. « Dans huit des vingt-deux districts touchés, aucun nouveau cas n'a été signalé depuis plusieurs semaines. En ce moment, elle n'est plus présente que dans quatorze districts », ajoute notre source.

Cette recrudescence coïncide avec le retour des enfants à l'école, où le risque de transmission est particulièrement élevé. Des pédiatres invitent les parents et les établissements scolaires à respecter l'éviction scolaire en cas de maladie transmissible. « Un enfant malade ne doit pas être envoyé à l'école afin d'éviter la propagation aux autres élèves, aux enseignants et au personnel, et prévenir ainsi une épidémie dans l'établissement », recommandent-ils.

La rougeole peut toucher toute personne peu immunisée. Elle se manifeste par de la fièvre, des éruptions cutanées, de la toux et une conjonctivite.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

