Madagascar: Chez les hommes - BCB Boeny fait voler en éclats 619 Génération Menabe

Implacables de bout en bout, les joueurs de Boeny ont largement dominé 619 Génération de Menabe pendant la cinquième journée de la phase finale N1A, au Palais des Sports de Mahamasina et a engrangé une victoire éclatante (113-52).

Le Palais des Sports a vibré mardi matin au rythme d'un duel prometteur, mais qui s'est vite joué à sens unique. BCB Boeny a pris les devants dès le premier quart-temps, grâce à une intensité défensive et une rapidité en transition. Après sept minutes trente, le tableau a affiché 20-10 et la fin du quart a confirmé la tendance pour Boeny (22-12).

Le deuxième quart-temps a marqué la rupture définitive. Aziz Raharisoa a ouvert la période par un dunk tonitruant, symbole de la domination physique et technique de son équipe.

De leur côté, les joueurs de Menabe, pressés par la vitesse adverse, sont tombés dans la précipitation, multipliant les pertes de balle et les tirs manqués.

Une démonstration sans partage

Pendant plus de six minutes, ils n'ont inscrit que deux points, tandis que Boeny a enchaîné les paniers à un rythme effréné. À la pause, l'écart a été grand (52-14).

Au retour des vestiaires, Menabe a tenté de sauver l'honneur. L'adresse est revenue par séquences, permettant d'inscrire 10 points en cinq minutes. Mais BCB de Boeny, plus organisé, a maintenu son emprise, élargissant encore l'écart : 79-37 au terme du troisième quart-temps.

Le dernier acte a confirmé la supériorité totale de Boeny. Chaque possession est devenue une opportunité de marquer, et la barre symbolique des 100 points a été franchie grâce à Baldé : 100-44 à trois minutes quarante-cinq secondes de la fin du match. Le festival offensif a continué jusqu'au buzzer final, scellant une victoire monumentale : 113-52.

Avec ce succès, BCB envoie un message fort à ses rivaux. L'équipe n'entend pas seulement participer à la phase finale, mais bien s'imposer comme prétendante au sacre.

Pour 619 Génération de Menabe, encore en apprentissage à ce niveau, la défaite restera douloureuse mais riche en enseignements. La jeunesse de l'effectif, confrontée à la rigueur et à l'expérience de Boeny, mesure désormais le chemin à parcourir pour rivaliser avec les cadors de la N1A.